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Fiat Grande Panda

Guide d'achat

Une citadine polyvalente avec un style original, ça vous tente ? La Fiat Grande Panda répond à ces critères. Pour la meilleure version, suivez le guide.

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Paul Pellerin

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4. Quelles sont les options proposées pour la Fiat Grande Panda ?

Les options de la Fiat Grande Panda sont limitées, avec quelques packs pour les finitions Icône et La Prima. Pour la finition d’entrée de gamme Pop, seule la peinture optionnelle Blanc Gelato est prévue pour 700 €. Enfin pour l’électrique, le chargeur embarqué de 11 kW oblige à supprimer le câble à enrouleur situé dans la calandre.

Une citadine polyvalente avec un style original, ça vous tente ? La Fiat Grande Panda répond à ces critères. Pour la meilleure version, suivez le guide.

Pour électrique toutes finitions

  • Chargeur embarqué 11 kW + Câble de recharge triphasé Mode 3 (supprime le câble de recharge rétractable) : 300 €
  • Peinture de série avec toutes les finitions : Rouge Passione 0 €
  • Peintures optionnelles - Blanc Gelato* – Noir Cinéma – Jaune Limone – Vert Azure – Bronze Luna – Bleu Lago = 700 €

*Seule peinture optionnelle avec la finition Pop

Avec la finition Icône

  • Pack Style - Accoudoir aux portières avant avec revêtement en tissu - Accoudoir central avant (Indisponible sur la motorisation Essence) - Banquette arrière rabattable 60/40 - Barres de toit longitudinales argentées - Boîte à gants fermée - Jantes alliage 16 pouces - Planche de bord avec revêtement style - Poches aumônières au dos des sièges avant - Sabots argentés avant et arrière - Sellerie en tissu style + - Sièges conducteur et passager réglables en hauteur - Système ISOFIX avec Top Tether aux places latérales banquette arrière - Vitres arrière surteintées - Volant « soft touch » : 1 250 €
  • Pack Style + Hiver - Accoudoir aux portières avant avec revêtement en tissu - Accoudoir central avant (Indisponible sur la motorisation Essence) - Banquette arrière rabattable 60/40 - Barres de toit longitudinales argentées - Boîte à gants fermée - Jantes alliage 16 pouces – Pare-brise avant chauffant -Planche de bord avec revêtement style - Poches aumônières au dos des sièges avant - Sabots argentés avant et arrière - Sellerie en tissu style + - Sièges avant chauffants - Sièges conducteur et passager réglables en hauteur - Système ISOFIX avec Top Tether aux places latérales banquette arrière - Vitres arrière surteintées - Volant « soft touch » et chauffant : 1 500 €

Avec la finition La Prima

  • Pack Hiver - Pare-brise avant chauffant - Sièges avant chauffants - Volant chauffant : 500 €
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