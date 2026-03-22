Une citadine polyvalente avec un style original, ça vous tente ? La Fiat Grande Panda répond à ces critères. Pour la meilleure version, suivez le guide.

Motorisation essence

1.2 Turbo de 100 ch

Pour la FIat Grande Panda comme de nombreux modèles de chez Stellantis, oubliez les moteurs PureTech (qui se nomment Turbo chez Fiat) à courroie de distribution, désormais ils sont équipés d’une chaîne de distribution, ce qui les rend plus fiables. Ce petit bloc trois cylindres turbo de 100 ch qui équipe la Fiat Grande Panda se montre à son aise sur tous les types de parcours. Il fait preuve de bonne volonté lorsqu’on le sollicite et peut vous emmener partout sans trop consommer (6,5 litres aux 100 kilomètres en moyenne). Suffisamment « coupleux » (205 Nm), ce moteur est un régal en ville, où il est bien secondé par une boîte manuelle à six rapports assez bien étagée, seule la sixième vitesse, prévue pour les grands axes étant un peu trop longue. Celle-ci nécessitera de rétrograder lorsqu’il s’agit de doubler sur voies rapides ou sur l’autoroute. Comme la plupart des motorisations trois cylindres, ce moteur vibre un peu à bas régime mais cela s’estompe lorsque l’on est à vitesse stabilisée. La Fiat Grande Panda, lorsqu’elle est équipée de cette motorisation reste positionnée sous la barre des 20 000 € avec les deux premières finitions.

Fiche technique

Type : trois cylindres, turbo, essence

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 100 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 205 Nm à 1 750 tr/mn

Transmission : boîte manuelle à six rapports

Roues avant motrices

0 à 100 km/h : 10,6 secondes

Vitesse maxi : 160 km/h

Consommation en cycle mixte WLTP : 5,6 à 5,7 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 129 à 131 g/km

Motorisation hybride

1.2 Turbo Hybrid 48V 110 ch

Prenez le même 1.2 Turbo de 100 ch que vous allez associer à un petit moteur électrique de 28 ch. Vous obtenez alors une puissance cumulée de 110 ch et la Fiat Grande Panda essence se transforme en modèle hybride. Cela permet de baisser les rejets de CO2 et de limiter le malus écologique, mais aussi de diminuer la consommation en ville, la consommation sur route et autoroute s’établissant quant à elle, à un peu plus de 6 litres en moyenne. Ce moteur associé à une boîte auto à six rapports, la Fiat Grande Panda fait preuve de souplesse même si en ville, on constate quelques à coups à bas régime. Il n’est pas question avec 10 ch de plus de voir le comportement de cette auto changer totalement. Elle n’a toujours rien d’une sportive, ainsi le 0 à 100 km/h est même moins bon que celui obtenu avec le bloc thermique de 100 ch. De toutes les façons, la souplesse des suspensions et les mouvements de caisse calmeront rapidement les ardeurs des conducteurs sportifs. Le point le plus critique avec cette motorisation, c’est le prix à débourser. En effet, le tarif augmente 2 500 € par rapport au bloc de 100 ch et boîte manuelle. À moins d’avoir absolument besoin d’une boîte auto, le jeu n’en vaut vraiment pas la chandelle. Il faut également noter que le « frein moteur » de cette auto est élevé, car le freinage se charge de régénérer la petite batterie de 0,876 kWh. Cette régénération est non réglable et peut surprendre au début.

Fiche technique

Type : trois cylindres, turbo, essence

Cylindrée : 1 199 cm3

Puissance : 100 ch à 5 500 tr/mn

Couple : 205 Nm à 1 750 tr/mn

Moteur électrique puissance/Couple : 28 ch/55 Nm

Puissance cumulée : 110 ch

Transmission : boîte auto (double embrayage) à six rapports

Roues avant motrices

0 à 100 km/h : 11,2 secondes

Vitesse maxi : 160 km/h

Consommation en cycle mixte WLTP : 5 l à 5,1 l/100 km

Rejets de CO2 (WLTP) : 115 à 117 g/km

Motorisation électrique

Motorisation 113 ch, batterie 30 kWh et batterie de 44 kWh

La puissance de 113 ch de cette motorisation électrique de la Fiat Grande Panda est bien suffisante au quotidien. Car la voiture accélère bien et se montre très agréable en ville et sur le réseau péri-urbain. Sur les grands axes en revanche c’est un peu la soupe à la grimace, ce n’est pas vitesse maxi de 132 km/h qui en est la cause, mais l’autonomie réduite de l’auto. L’autonomie de 320 km annoncée par la fiche technique ne sera jamais atteinte si l’on prend l’autoroute (et difficilement atteignable dans tous les cas), il faudra compter sur 140 km de 10 à 80 % de charge. Et pour recharger sur une bonne rapide, il faudra compter une bonne demi-heure. Les longs trajets à moins de prévoir de s’arrêter souvent, peuvent être fastidieux. C’est là que l’on se rend compte que l’on a affaire à une citadine prévue pour la ville. Comme tout électrique, la batterie se régénère au levier de pied et l’on peut compter sur une récupération d’énergie élevée (synonyme de frein moteur important) par défaut. Pas de système One-Pedal au menu et l’on peut simplement modifier le réglage de régénération au lever de pédale avec un mode « C », mais la décélération reste toujours assez prononcée. Pour la recharge sur courant alternatif (AC), il faut compter 4 h 20 avec le chargeur de 7 kW de série sur une Wallbox et 2 h 50 avec le chargeur 11 kW en option (300 €) sur du triphasé. Pour la recharge en courant continu (DC), ce sera 100 kW de 20 à 80 % en un peu moins de 30 minutes. Il convient de noter qu’avec le chargeur de 7 kW, la Fiat Grande Panda est équipée d’un câble de recharge à enrouleur, qui se trouve derrière une trappe située au niveau de la calandre, une idée astucieuse.

Fiche technique

Type : électrique synchrone à aimants permanents

Puissance : 113 ch

Couple : 215 Nm

Batterie : 44 kWh, 43,8 kWh de capacité utile

Transmission : automatique

0 à 100 km/h : 11 secondes (11,5 secondes finition La Prima)

Vitesse maxi : 132 km/h

Autonomie en cycle mixte WLTP : 320 km

Chargeur adaptatif mono-triphasé AC : 7 kW de série et 11 kW en option

Temps de charge

De 20 à 100 % sur Wallbox avec chargeur 7 kW (32 A) : 4 h 20

De 20 à 100 % sur borne AC triphasé avec chargeur 11 kW (32 A) : 2 h 50

Charge rapide DC : 100 kW de 20 à 80 % en 27 minutes

Rejets de CO2 (WLTP) : 0 g/km