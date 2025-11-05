La Fiat Grande Panda va-t-elle enfin déferler sur le marché européen ?

Après la Citroën C3 de quatrième génération, le groupe Stellantis a lancé une autre nouvelle citadine à la vocation « semi low-cost » sur le marché en début d’année : la Fiat Grande Panda, reprenant exactement la même base technique que sa cousine française (tout comme ses motorisations).

Affichant un design plus fort que celui de sa sœur de la marque aux chevrons, cette Grande Panda replace le constructeur italien sur le terrain des vraies citadines de segment B. C’est un modèle à gros volumes, capable théoriquement de lutter avec la Renault Clio et les autres citadines « stars » du Vieux Continent.

Mais pour l’instant, cette nouvelle Fiat Grande Panda tarde à atteindre de gros volumes de livraisons, justement. Comme pour la Citroën C3, il se trouve que Fiat a connu des problèmes pour lancer l’industrialisation à grande échelle de sa citadine. A Kragujevac en Serbie où elle est assemblée, le constructeur n’a jamais réussi à atteindre les cadences souhaitées.

Bientôt 500 voitures par jour ?

Comme le rapportent les spécialistes d’ItalPassion, Fiat parvient enfin à améliorer les choses à Kragujevac. Le chiffre de 400 voitures par jour aurait déjà été atteint et l’objectif est maintenant d’arriver à l’augmenter à 500 voitures produites quotidiennement.

Pour cela et alors que Stellantis n’a pas réussi à recruter le personnel nécessaire localement à cause de salaires trop bas, le groupe a carrément fait venir des employés italiens de Fiat en Serbie : 200 salariés qui ont accepté d’y aller temporairement en échange d’une prime d’expatriation. Et ce n’est pas tout : Stellantis a aussi recruté 300 travailleurs marocains. Et elle cherche maintenant à recruter des ouvriers népalais, du Bengladesh ou du Bhoutan. Le groupe cherche visiblement à conserver des salaires très bas une fois les employés italiens en mission retournés dans leur pays. Au risque de froisser les autorités serbes qui espèrent naturellement que l’usine bénéficie au maximum à l’emploi local ?

Rendez-vous dans quelques mois pour voir les chiffres

Bref, tout a été fait pour que la Fiat Grande Panda atteigne enfin sa cadence de production maximale. Le carnet de commandes semble bien rempli et c’est semble-t-il ce problème du rythme de fabrication qui l’empêchait de réussir. Rendez-vous donc d’ici quelques semaines pour voir ce que donnent les ventes de la Grande Panda en Europe maintenant que ces aménagements ont été réalisés à son usine de Serbie.