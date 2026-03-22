Une citadine polyvalente avec un style original, ça vous tente ? La Fiat Grande Panda répond à ces critères. Pour la meilleure version, suivez le guide.
3. Quelle finition choisir pour la Fiat Grande Panda ?
Le catalogue de la Fiat Grande Panda propose trois finitions. De l’entrée de gamme Pop au haut de gamme qui se nomme La Prima, il y a 7 000 € de différence. Il est donc nécessaire de bien analyser la dotation en équipement en fonction de chaque finition, afin de déterminer qu’elle est celle qui offre le meilleur rapport prix/équipement.
Finition Pop
Avec la finition Pop de la Fiat Grande Panda, vous devrez placer votre smartphone sur le support prévu à cet effet, au centre du tableau de bord pour avoir accès à la navigation et aux différentes applications que contient votre smartphone dont la radio qui sera diffusée par deux haut-parleurs. On a cependant droit à la climatisation manuelle, à un combiné d’instrumentation numérique de 10 pouces, au frein à main électrique (sauf sur la version essence), aux radars de stationnement arrière, aux vitres avant électriques et aux réglages du volant en hauteur et profondeur. Pour la présentation, ce sera la simplicité avec des jantes en acier noires de 16 pouces, des arches de roues avec renfort plastique. Rien de transcendant.
Principaux équipements de la finition Pop
- 1 prise USB-C à l'avant
- Alerte de franchissement de ligne
- Allumage automatique des projecteurs
- Arches de roues avec renfort plastique
- Bouton d'appel d'urgence
- Clé avec télécommande
- Climatisation manuelle
- Combiné d'instrumentation numérique 10 pouces
- Commandes au volant
- Coques de rétroviseurs extérieurs noires grainées
- Détecteur de fatigue
- Frein à main électrique (Indisponible sur la motorisation Essence)
- Freinage autonome d'urgence
- Jantes acier noires 16 pouces avec centres de roues Fiat
- Kit Fix&Go (anti-crevaison)
- Radars de stationnement arrière
- Reconnaissance des panneaux de signalisation
- Rétroviseur intérieur manuel jour/nuit
- Rétroviseurs extérieurs à réglage manuel
- Sélecteur du rapport engagé eToggle (Indisponible sur la motorisation Essence)
- Siège conducteur réglable en hauteur (Indisponible sur la motorisation Essence)
- Station d'accueil smartphone
- Système audio 2 haut-parleurs
- Système ISOFIX
- Vitres avant électriques
- Volant réglable en hauteur et en profondeur
Finition Icône
La finition Icône de la Fiat Grande Panda propose pour une somme de 2 500 €, une dotation bien supérieure à la finition Pop. Si l’on n’a toujours pas droit à des jantes alliage, les roues aciers s’équipent d’enjoliveurs, les projecteurs et les feux sont désormais à LED (PixLED) et l’on découvre une casquette arrière aérodynamique qui entoure la lunette arrière. Mais c’est à bord que l’on sent toute la différence. Tout d’abord parce qu’un écran tactile de 10,25 pouces apparaît et qu'il dispose de la navigation. Il y a désormais trois appuie-têtes arrière, sur l’hybride et l’électrique on a droit à un chargeur à induction de smartphone, la climatisation devient automatique (monozone). On apprécie l’ajout d’équipements de confort, d’aides à la conduite et aux manœuvres de parking. Ainsi la Grande Panda en finition Icône reçoit une caméra de recul, des radars de stationnement avant, des essuie-glaces automatiques, des rétros à réglages électriques, des vitres avant et arrière électriques, un régulateur et limiteur de vitesse… C’est la finition que l’on vous conseille.
Principaux équipements de la finition Icône (en plus des équipements Pop)
- 2 prises USB-C à l'avant et 2 à l'arrière
- 3 appui-têtes arrière
- Caméra de recul
- Casquette arrière aérodynamique
- Chargeur smartphone à induction (Indisponible sur la motorisation Essence)
- Climatisation automatique
- Écran tactile 10,25 pouces UconnectTM compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil
- Essuie-glaces avant automatiques
- Feux avant et arrière PixLED
- Jantes acier 16 pouces avec enjoliveurs
- Navigation
- Radar de stationnement avant
- Régulateur et limiteur de vitesse
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique & dégivrants
- Rétroviseur intérieur photochromatique
- Vitres avant et arrières électriques
Finition La Prima
Le luxe pour la Fiat Grande Panda avec la finition La Prima se conjugue avec des jantes alliage de 17 pouces, des barres de toit, des sabots argentés, des vitres surteintées, une banquette arrière rabattable 60/40, une boîte à gants supérieure qui ferme avec un couvercle en fibre de bambou, il y aussi des liseuses à LED, des poches aumônières aux dos des sièges avant, des sièges passager et conducteur réglables en hauteur… Mais le tarif s’en ressent et il faudra débourser 2 000 supplémentaires par rapport à la finition précédente.
Principaux équipements de la finition La Prima (en plus des équipements Icône)
- Accoudoir central avant (Indisponible sur la motorisation Essence)
- Banquette arrière rabattable 60/40
- Barres de toit longitudinales argentées
- Boîte à gants supérieure avec revêtement "Bambox" (fibre de bambou)
- Jantes alliage 17 pouces
- Liseuses LED
- Poches aumônières au dos des sièges avant
- Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique, dégivrants et rabattables
- Sabots argentés avant et arrière
- Sièges passager et conducteur réglables en hauteur
- Système ISOFIX avec Top Tether aux places latérales banquette arrière
- Vitres arrière surteintées
- Volant « soft touch »
Caradisiac vous conseille pour la Fiat Grande Panda, la finition Icône, qui affiche, gâce à sa dotation complète et son prix attractif, un bon rapport prix/équipement.
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