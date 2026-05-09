Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

3. Des séries de lancement pour le début de carrière de la Cupra Raval
La gamme de la Raval n’est pas encore totalement définie. Cupra a simplement communiqué le détail des prix et des équipements pour les éditions de lancement uniquement.
Ainsi, la finition « Dynamic » disponible seulement avec le moteur de 211 ch et la batterie de 52 kWh (34 870 €) disposera des sièges et volant chauffants, du chargeur par induction, du démarrage sans clé, du système audio 6 haut-parleurs, des sièges baquets électriques, de la caméra avant et arrière avec caméra de recul, des projecteurs Full LED et des jantes 18 pouces.
Le niveau « Dynamic Plus » (38 960 €) ajoute à cela la climatisation bizone, la navigation connectée, le système audio Sennheiser 12 HP, la caméra avec vision 360°, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alarme, les vitres arrière surteintées et les jantes 19 pouces.
La série limitée Avnier (420 exemplaires - 40 460 €) reprend les équipements précédents en les enrichissant de la personnalisation du toit et du montant B et d’une collection de vêtements.
Enfin, la VZ Extrême avec uniquement le moteur de 226 ch (44 870 €) se distingue par des jantes 19 pouces exclusives, un différentiel à glissement limité, la suspension adaptative et la désactivation de l’ESP.
Le point techno : une vraie sportive
Différentiel à glissement limité et surtout désactivation de l’ESP, voici deux éléments relativement rares de nos jours qui vont donner le sourire aux amateurs de sportives. Cette Raval surtout dans cette version VZ Extreme donne envie d’aller faire des tours de piste.
Equipements et options
Version : 226 CH VZ EXTREME 55 KWH
Equipements de sécurité
Contrôle de la pression des pneus
Contrôle de la traction (TCS)
Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central
ABS
Alarme antivol
Feux AV Matrix LED avec contrôle actif du faisceau
Démarrage sans clé Keyless Advanced + Digital Key
Feux AR 3D avec logo illuminé et cérémonie
Equipements de confort
Sièges Cup Bucket avec réglages électriques pour les deux sièges AV, siège conducteur avec mémoire
Vitres électriques AV
Vitres AR surteintées
Audio premium 12 haut-parleurs Sennheiser
Système de navigation connecté
Climatronic 2 zones
Volant chauffant
Sièges AV chauffants
Radars de stationnement AV et AR
Esthétique / Carrosserie
Toit panoramique fixe
Jantes alliage 19" pouces et pneus performance
Peinture Vert Manganèse mat
Autres équipements
Direction progressive
ESP
Boîte de vitesse à fonction continu
DCC Contrôle dynamique du châssis + désactivation de l’ESC
Différentiel à glissement limité électronique
Inserts stylistiques extérieurs couleur Soufre
Pré-installation pour attelage
Câble de recharge Mode 3 32A
Emergency Assist
Travel Assist
Intelligent Park Assist
Caméra 360°
Eclairage d'ambiance intérieur avec couleurs, ambiances et fonctions personnalisables
Chargeur à induction
Options disponibles
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