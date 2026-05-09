Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

La gamme de la Raval n’est pas encore totalement définie. Cupra a simplement communiqué le détail des prix et des équipements pour les éditions de lancement uniquement.

Ainsi, la finition « Dynamic » disponible seulement avec le moteur de 211 ch et la batterie de 52 kWh (34 870 €) disposera des sièges et volant chauffants, du chargeur par induction, du démarrage sans clé, du système audio 6 haut-parleurs, des sièges baquets électriques, de la caméra avant et arrière avec caméra de recul, des projecteurs Full LED et des jantes 18 pouces.

Le niveau « Dynamic Plus » (38 960 €) ajoute à cela la climatisation bizone, la navigation connectée, le système audio Sennheiser 12 HP, la caméra avec vision 360°, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alarme, les vitres arrière surteintées et les jantes 19 pouces.

La série limitée Avnier (420 exemplaires - 40 460 €) reprend les équipements précédents en les enrichissant de la personnalisation du toit et du montant B et d’une collection de vêtements.

Enfin, la VZ Extrême avec uniquement le moteur de 226 ch (44 870 €) se distingue par des jantes 19 pouces exclusives, un différentiel à glissement limité, la suspension adaptative et la désactivation de l’ESP.

Le point techno : une vraie sportive Différentiel à glissement limité et surtout désactivation de l’ESP, voici deux éléments relativement rares de nos jours qui vont donner le sourire aux amateurs de sportives. Cette Raval surtout dans cette version VZ Extreme donne envie d’aller faire des tours de piste.