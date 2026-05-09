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Cupra Raval

Essai

Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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3. Des séries de lancement pour le début de carrière de la Cupra Raval

 

Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

La gamme de la Raval n’est pas encore totalement définie. Cupra a simplement communiqué le détail des prix et des équipements pour les éditions de lancement uniquement.

Ainsi, la finition « Dynamic » disponible seulement avec le moteur de 211 ch et la batterie de 52 kWh (34 870 €) disposera des sièges et volant chauffants, du chargeur par induction, du démarrage sans clé, du système audio 6 haut-parleurs, des sièges baquets électriques, de la caméra avant et arrière avec caméra de recul, des projecteurs Full LED et des jantes 18 pouces.

Le niveau « Dynamic Plus » (38 960 €) ajoute à cela la climatisation bizone, la navigation connectée, le système audio Sennheiser 12 HP, la caméra avec vision 360°, le régulateur de vitesse adaptatif, l’alarme, les vitres arrière surteintées et les jantes 19 pouces.

La série limitée Avnier (420 exemplaires - 40 460 €) reprend les équipements précédents en les enrichissant de la personnalisation du toit et du montant B et d’une collection de vêtements.

Enfin, la VZ Extrême avec uniquement le moteur de 226 ch (44 870 €) se distingue par des jantes 19 pouces exclusives, un différentiel à glissement limité, la suspension adaptative et la désactivation de l’ESP.

Le point techno : une vraie sportive

Différentiel à glissement limité et surtout désactivation de l’ESP, voici deux éléments relativement rares de nos jours qui vont donner le sourire aux amateurs de sportives. Cette Raval surtout dans cette version VZ Extreme donne envie d’aller faire des tours de piste.

 

 

 

 

 

Equipements et options

Version : 226 CH VZ EXTREME 55 KWH

Equipements de sécurité

  • Contrôle de la pression des pneus

  • Contrôle de la traction (TCS)

  • Airbags frontaux, latéraux, rideaux et central

  • ABS

  • Alarme antivol

  • Feux AV Matrix LED avec contrôle actif du faisceau

  • Démarrage sans clé Keyless Advanced + Digital Key

  • Feux AR 3D avec logo illuminé et cérémonie

Equipements de confort

  • Sièges Cup Bucket avec réglages électriques pour les deux sièges AV, siège conducteur avec mémoire

  • Vitres électriques AV

  • Vitres AR surteintées

  • Audio premium 12 haut-parleurs Sennheiser

  • Système de navigation connecté

  • Climatronic 2 zones

  • Volant chauffant

  • Sièges AV chauffants

  • Radars de stationnement AV et AR

Esthétique / Carrosserie

  • Toit panoramique fixe

  • Jantes alliage 19&quot; pouces et pneus performance

  • Peinture Vert Manganèse mat

Autres équipements

  • Direction progressive

  • ESP

  • Boîte de vitesse à fonction continu

  • DCC Contrôle dynamique du châssis + désactivation de l’ESC

  • Différentiel à glissement limité électronique

  • Inserts stylistiques extérieurs couleur Soufre

  • Pré-installation pour attelage

  • Câble de recharge Mode 3 32A

  • Emergency Assist

  • Travel Assist

  • Intelligent Park Assist

  • Caméra 360°

  • Eclairage d&#039;ambiance intérieur avec couleurs, ambiances et fonctions personnalisables

  • Chargeur à induction

Options disponibles

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