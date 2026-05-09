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Essai

Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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4. La Cupra Raval a de vrais arguments à faire prévaloir

 

Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

La concurrence : très variée suivant la configuration

Le segment des SUV citadins électriques ou des citadines électriques n’en finit pas de se densifier. En attendant des arrivées de Volkswagen ID.Polo et Skoda Epiq, la Cupra Raval a d’ores et déjà fort à faire avec notamment les  Renault R5 et R4 E-Tech, la Peugeot e-208, la Citroën e-C3 ou la Lancia Ypsilon. Il faudra aussi compter sur leurs déclinaisons sportives à l’image de l’Alpine A290 ou de l’Ypsilon HF, qui sont les concurrentes directes de cette Raval VZ. Attention, toutefois, les prix ne sont pas encore connus. On sait juste que l’entrée de gamme débutera à partir de 25 995 € et la batterie 52 kWh débutera à partir de 36 100 €. C’est certes plus cher qu’une Renault 5, mais cette dernière est moins puissante. La VZ Extrême que nous avons essayée est facturée 45 520 €. Cette dernière est au même prix qu’une Alpine A290, mais moins chère qu’une Lancia Ypsilon HF pourtant plus puissante.

À retenir : des débuts prometteurs

La Raval, c’est l’arme de séduction massive déployée par Cupra afin de conquérir de nouveaux clients. Après ce premier essai, l’objectif semble réaliste, car cette Raval dispose d’arguments intéressants comme ses lignes et sa présentation fortes en personnalité, son volume de chargement généreux, ses qualités dynamiques et des prix qui restent dans la moyenne de la catégorie.

Caradisiac a aimé

  • Le look affirmé

  • Le volume de chargement

  • Le dynamisme
  • Le confort
  • La présentation intérieure valorisante

Caradisiac n'a pas aimé

  • Le système anticollision très intrusif

  • Les sièges baquets qui handicapent l’habitabilité arrière

 

Les prix

Version Co2 (en g/km) Prix Bonus / Malus
211 CH AVNIER 55 KWH 0 (wltp) 40 460 €  €
211 CH DYNAMIC 55 KWH 0 (wltp) 34 870 €  €
211 CH DYNAMIC PLUS 55 KWH 0 (wltp) 38 960 €  €
226 CH VZ EXTREME 55 KWH 0 (wltp) 44 870 €  €
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