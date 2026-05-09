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Cupra Raval

Essai

Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

Dans Nouveautés / Nouveaux modèles

Olivier Pagès

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5. La Cupra Raval est dans la bonne moyenne de la catégorie des citadines électriques

 

Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

La Cupra Raval VZ (226 ch, à partir de 45 520 €) est évaluée dans la catégorie des citadines sportives qui comprend notamment

Alpine A290 (220 ch, à partir de 45 000 €)

Lancia Ypsilon HF (280 ch, à partir de 42 400 €)

Cupra Raval VZ
Budget
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
  • 6.2
 
Pratique
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Rapport prix/équipements
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
  • 8.5
 
Sur la route
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
  • 8
 
Sécurité
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
  • 6.25
 
Autonomie
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
  • 6.33
 
Note globale : 13,9 /20
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