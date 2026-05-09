Cupra Raval : une électrique qui donne le sourire

La Raval inaugure la nouvelle plateforme électrique du groupe Volkswagen dénommée MEB+, qui sera utilisée par la suite pour la Volkswagen ID. Polo, mais aussi la Skoda Epic. Dès son lancement, la Raval sera disponible dans de nombreuses configurations. Chaque finition bénéficiera de caractéristiques techniques spécifiques.

Ainsi, l’entrée de gamme Raval a droit à la petite batterie LFP (Lithium/Fer/Phosphate) de 37 kWh, 116 ch et environ 300 km d’autonomie. En finition V Plus, ce sera la même batterie, mais avec 135 ch et toujours 300 km avant la panne sèche. La finition V Endurance permet de passer à la grosse batterie NMC (Nickel/Manganese/Cobalt) de 52 kWh. La puissance grimpe à 211 ch, ce qui devient sportif, et l’autonomie est annoncée à 450 km. Enfin la finition la plus énervée, VZ, se marie avec la grosse batterie, et affiche 226 ch, et c’est justement au volant de cette dernière que nous effectuons aujourd’hui les premiers essais de cette Raval.

Avec de série sa suspension pilotée, son différentiel à glissement limité et même la possibilité de débrancher l’ESP, la Raval VZ ne cache pas ses prétentions sportives et a de quoi donner le sourire à ceux qui aiment faire de la piste. Toutefois, ces garde-fous électroniques ont également des répercussions sur le comportement de cette Cupra sur route. En effet, quel que soit le rythme adopté, l’amortissement piloté effectue parfaitement son travail en gommant tous les mouvements de caisse, que ce soit au freinage ou en virage. Il assure aussi un bon confort pour les occupants malgré la présence des jantes 19 pouces. Attention, toutefois, ces dernières peuvent grever le confort quand la qualité du bitume se dégrade. À cela s’ajoute une direction précise et consistante, qui permet de placer facilement la voiture en courbes. Enfin, bon point également concernant l’insonorisation des bruits d’air et de roulement, qui sont bien contenus. Le tableau est donc très séduisant, mais attention, il sera intéressant de tester cette Raval sans ces technologies afin de connaître le comportement des versions plus « basiques ».

Avec ses 226 ch, la Raval VZ vous en donne pour votre argent avec des accélérations particulièrement toniques avec un 0 à 100 km/h abattu en 6,8 s et une vitesse maximale de 175 km/h. Aucun souci de motricité non plus grâce au différentiel, mais aussi à l’excellent grip des pneumatiques Bridgestone Potenza.

Pour ce qui est des puissances de recharge, pas de différence entre les différentes configurations en alternatif avec 11 kW de série pour tout le monde. En courant continu, elles oscillent entre 50 et 105 kW en passant par 88 kW. Dans le meilleur des cas, il faudra compter 23 min pour passer de 10 à 80% de la batterie. Lors de notre essai, nous avons relevé une moyenne de 17,3 kWh/100 km soit une autonomie réelle dans ces conditions de 300 km, mais en faisant un peu plus attention, on peut tabler sur une consommation de 14,5 kW/100 km soit environ 360 km avant de recharger les batteries.