Cupra Born restylée : une très belle autonomie et des tarifs bien placés sans contrepartie ?
Cupra revoit sa berline électrique pour en faire une offre particulièrement pertinente sur le segment. En plus de profiter de l’une des meilleures autonomies, elle se permet de contenir ses tarifs et de gommer plusieurs de ses défauts. Les a-t-elle tous éliminés pour autant ?
Sommaire
Note
de la rédaction
13,7/20
Note
des propriétaires
Elle se fait plutôt discrète sur nos routes, mais elle représente un modèle important dans la gamme de la firme espagnole. La Born de Cupra s’est vendue à 170 000 exemplaires depuis sa sortie en 2021 et se positionne comme le deuxième modèle de la marque le plus vendu en France. Cette version restylée ne devrait que confirmer cette position, d’autant plus dans cette conjoncture dans laquelle le prix de l’essence fait réfléchir même les plus « pro-thermique ».
Pour la deuxième partie de carrière de sa Born, Cupra n’a pas souhaité revoir de fond en comble sa berline. Le style évolue en douceur avec des optiques avant redessinées qui reprennent la signature lumineuse des autres modèles de la marque, de nouvelles écopes font leur apparition aux extrémités du bouclier avant et la partie centrale se veut plus expressive. De profil, seul le dessin des jantes de 20 pouces de cette version VZ évolue. À l’arrière en revanche, le logo Cupra s’illumine, la signature lumineuse fait écho à celle de l’avant, les catadioptres migrent sur les côtés et le diffuseur se scinde en deux parties. Clairement, les modifications ne sautent pas aux yeux, mais modernisent légèrement l’ensemble.
Un intérieur plus soigné
Une fois passés à l’intérieur, nous découvrons un nouveau combiné d’instrumentation nettement plus grand (10,25 pouces au lieu de 5,3 pouces) dont le graphisme est moderne et les informations lisibles. À cela s’ajoute un retour en arrière bienvenu, les boutons sur le volant. Terminé les commandes tactiles à retour haptique pas du tout ergonomique à utiliser. Souvent, la simplicité a du bon.
Constat similaire pour les commandes de vitres électriques puisque chacune possède la sienne. Jusqu’ici, il fallait actionner un inverseur pour les vitres arrière, un système certainement plus économique pour le constructeur, mais nettement moins pratique pour l’utilisateur. À noter par ailleurs, les efforts consentis sur la finition avec notamment des contre-portes aux matériaux plus flatteurs, y compris à l’arrière.
Ce qui va changer le plus ceux qui connaissent la Cupra actuelle se situe au milieu de la planche de bord. L’écran tactile, dont la taille de 12,9 pouces reste inchangée, abrite un nouveau système d’exploitation Android Automotive. Il remplace le système Volkswagen, se montre réactif, performant, assez facile à prendre en main et profite de nombreuses applications comme Spotify ou YouTube.
Puisque la Cupra n’évolue pas en dimension, et encore moins en empattement, son volume intérieur est inchangé. Cela n’a rien d’une mauvaise nouvelle, l’habitabilité à l’arrière est bonne avec de l’espace pour les jambes et une garde au toit convenable. On note par ailleurs une posture plutôt confortable pour une voiture électrique. Quant au coffre, son volume de 385 litres demeure dans la moyenne du segment.
Une autonomie supérieure
Côté technique, la Cupra profite toujours des mêmes configurations : moteur de 190 ch et batterie de 58 kWh pour une autonomie de 484 km en entrée de gamme. Ensuite, le moteur de 231 ch s’accouple avec la grande batterie de 79 kWh pour un rayon d’action de 627 km. Ensuite, le haut de gamme VZ que nous avons à l’essai développe toujours 326 ch, partage sa batterie de 79 kWh et promet de parcourir jusqu’à 631 km. Grâce à une nouvelle gestion de la chaîne de traction, ce chiffre la place dans le haut du panier de la catégorie. Mais que vaut-elle sur la route ?
Chiffres clés *
- Longueur : 4,33 m
- Largeur : 1,80 m
- Hauteur : 1,54 m
- Nombre de places : 5 places
- Volume du coffre : 385 l / NC
- Boite de vitesse : NC
- Carburant : Electrique
- Taux d'émission de CO2 : NC
- Date de commercialisation du modèle : Novembre 2021
* A titre d'exemple pour la version (2) 325 VZ.
Le bonus / malus affiché est celui en vigueur au moment de la publication de l'article.
Photos (21)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération