Le temps imparti pour découvrir cette Cupra Born nous est compté. Toutefois, ce galop d’essai a rapidement permis de cerner ses qualités et défauts. Tout débute par le poste de « pilotage » qui facilite nettement la vie de son conducteur. Le combiné d’instrumentation plus grand, les commandes physiques du volant et le nouveau système d’exploitation rendent les recherches dans les différents menus ou le choix de ses configurations plus simples. Il faut bien sûr un petit temps d’adaptation puisque les fonctions sont nombreuses.

Une fois la bonne position de conduite trouvée, on fait de même avec les différents modes de conduite qui jouent sur différents paramètres, dont celui de la suspension pilotée. En mode Comfort, cette dernière n’est pas d’un grand moelleux, mais préserve tout de même vos dos et postérieur. En toute logique, elle devient plus ferme en mode Performance ou Cupra, mais vous avez la possibilité de déplacer le curseur sur 15 positions, bien vu pour s’adapter à chacun.

Malgré tout, on note que cette Cupra n’est pas une sportive. Équilibrée et typée dynamique, elle n’offre pas pour autant des sensations radicales, que ce soit au niveau des retours de la direction ou du grip offert par le train avant.

Un freinage à revoir

Quant au moteur, ses 326 ch se révèlent largement suffisants pour déplacer les 2 000 kg de cette Cupra. Le 0 à 100 km/h abattu en 5,6 secondes est là pour l’attester. Il met d’ailleurs assez facilement à mal le train arrière, qui peut compter sur l’antidérapage pour ne risquer aucun débordement.

Si cette Born est dans l’ensemble très agréable à conduire, elle pèche par un défaut non des moindres, le freinage. Sans attaque ni mordant, la pédale n’a rien d’agréable, pire elle manque de constance lors des phases de freinage, ne sachant pas toujours comment doser. Cela n’enlève rien aux performances du système, mais sa gestion est clairement à revoir.