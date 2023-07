Allez hop, il est temps de quitter notre incroyable hôtel troglodyte de Valtierra, aux portes du désert des Bardenas. Cet endroit un peu hors du temps, où nous nous sommes régalés d’incroyables grillades (rhôoo, cette côte de bœuf maturée 70 jours !) et où nous avons trinqué aux anniversaires d’Eddy Clio, Julien Bertaux, Alan Froli et de votre serviteur, tous nés à 10 jours d’intervalle (mais pas forcément la même année, toutefois) nous laissera un excellent souvenir.

C’est aussi le tout premier hôtel où je trouverai une borne de recharge 7 kW permettant d’alimenter « ma » Cupra Born, ce qui me permettra de repartir avec une batterie chargée à bloc…ou presque. En effet, je ne me suis avisé de la présence de ce discret dispositif que deux heures avant le départ, alors même que j’étais passé devant à 10 reprises la veille au soir !

dailymotion Road-trip Caradisiac en Seat & Cupra - Jour 7, de Tudela à Barcelone

A ma décharge (haha), la présence d’un tel équipement dans un hôtel un peu perdu comme celui-ci relève encore de la science-fiction en Espagne, pays où la mobilité électrique longue distance exige un certain sens de l’organisation. Le fait de repartir avec 80% de batterie change la perspective de la journée en termes de planning.

Les huit voitures du road trip Cupra Born Cupra Formentor PHEV 245 ch Cupra Leon ST 310 ch Seat Arona TSI 95 ch Seat Ateca TSI 150 Seat Ibiza TSI 150 ch Seat Leon berline PHEV 204 ch Seat Tarraco 2.0 TDI 150 ch

C’est aussi ici que nous devons nous résoudre à abandonner la vaillante Cupra Leon, désormais incapable d’aller plus loin par ses propres moyens après la mésaventure survenue 36 heures plus tôt. Il est déjà miraculeux qu’elle ait pu relier Tolède à Tudela dans son état, mais il est maintenant plus que temps pour elle de passer sur la table d’opérations. Une dépanneuse viendra la récupérer quelques heures plus tard, destination la Catalogne.

Le convoi s’élance donc en direction de Barcelone, distante d’un peu plus de 400 km, mais je pars quelques minutes après mes camarades en sachant que je devrai de toute façon leur fausser compagnie à un moment pour refaire le plein d’électrons.

J’en réaliserai deux, chez Ionity comme la plupart du temps durant ce voyage. Un par curiosité, l’autre par nécessité. Le premier à Saragosse, où les bornes sont implantées sur un parking sinistre et sale à côté du parc municipal des sports, et où je ne resterai qu’une dizaine de minutes.

A dire vrai, j’aurai jusqu’au bout secrètement espéré trouver une station Ionity à la hauteur de celles que l’on peut trouver en France, c’est-à-dire dans un endroit propre, sécurisant et ombragé. Sans succès hélas.

Le tout dernier arrêt-électrons de mon voyage s’opèrera ensuite à la station Ionity de Vila-Sana, l’une des rares à être installées dans une station-service. Si l’ombrière fait défaut là encore, ce qui est proprement incompréhensible dans un pays aussi ensoleillé, au moins les électromobilistes peuvent-ils y bénéficier des installations réservées à ceux qui carburent encore au pétrole, que je me serai - parfois - secrètement pris à envier durant ce voyage (mais ne le dites surtout pas à Stéphane Schlesinger!)

Manque de bornes

En effet, la piètre qualité et la faible densité du réseau de recharge rapide en Espagne y rend assez pénibles les déplacements électriques longue distance.

Cela permet aussi de remettre bien des choses en perspective : si tout n’est pas parfait en France, on y est tout de même bien mieux loti en matière d’infrastructures de charge.

On pense alors à la fameuse phrase prêtée à Talleyrand - "Quand je me regarde, je me désole ; quand je me compare, je me console" - en se disant que tout ne va pas si mal dans l'Hexagone, où l'on a franchi au printemps le cap des 100 000 points de charge ouverts ouverts au public, et où 99% des aires d'autoroute sont d'ores et déjà dotées de bornes rapides.

Pendant ce temps, mes collègues « thermiques » poursuivent leur bonhomme de chemin et nous nous retrouvons comme prévu au restaurant des environs de Barcelone où nous attend l’équipe des relations publiques Seat/Cupra.

J’y arrive pour ma part avec la demi-heure de décalage réglementaire (et inhérente à l’électrique sur un trajet de 400 km), en songeant que malgré le rythme intense de cette virée espagnole et en dépit des faiblesses du réseau de recharge publique, le voyage en "voiture à pile" y est d’ores et déjà possible…à la condition toutefois de préparer chaque étape un peu en amont.

Après ce déjeuner léger, nous mettons tous ensemble le cap sur l’immense usine de Martorell où nous attend Jorge Diez, le patron du design Cupra, que j’aurai le plaisir d’interviewer, et où l’équipe aura le privilège de visiter la Cupra racing factory, point névralgique de l’esprit sportif et exclusif de Cupra.

Enfin, direction Barcelone pour le tournage - devant la plage, ce qui est formellement interdit en temps normal mais nous disposions d'autorisations spécifiques, ce qui a d'ailleurs passablement agacé quelques écolos intégristes qui passaient par là - du bilan individuel qui permet à chacun des journalistes d'évoquer les qualités et défauts de sa monture après 4 000 km parcourus en 8 jours.

Il en ressort des avis globalement positifs, et finalement à la hauteur de ce que l'on est en droit d'attendre de productions du groupe Volkswagen. Les défauts relevés par les uns et les autres, qui seront par ailleurs largement détaillés dans tous les essais individuels publiés durant l'été sur Caradisiac, n'en ont que plus de relief.

Un dernier point, enfin, pour évoquer notre prochain road trip, au sujet duquel Claude Barreau vous donne quelques éléments d'information dans la vidéo. Mais notez d'ores et déjà que l'an prochain nous partons à...

