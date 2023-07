Road trip Caradisiac en Seat - Cupra - Jour 6 : de Tolede à Tudela

La journée d’hier s’est terminée en apothéose avec la découverte nocturne de Tolède que je conseille à tout le monde. Il s’agit d’une ville magnifique méconnue en France. Toutefois, cette journée avait été aussi marquée par l’accident de Julien avec la Cupra Leon ST. En voulant éviter un animal, il fait un écart et percute un rail de sécurité. Les dégâts semblent n'avoir touché que la carrosserie, c’est du moins ce que l’on pense au premier abord.

400 km pour une arrivée dans un lieu hors du commun

Les huit voitures du road trip Cupra Born Cupra Formentor PHEV 245 ch Cupra Leon ST 310 ch Seat Arona TSI 95 ch Seat Ateca 2.0 Tsi 150 Seat Ibiza TSI 150 ch Seat Leon berline PHEV 204 ch Seat Tarraco 2.0 TDI 150 ch

Le programme du jour est chargé, mais habituel - environ 400 km à parcourir - avec comme destination Tuleda mais surtout le désert des Bardenas juste à côté. Malheureusement, la réalité nous rattrape très vite, après seulement quelques kilomètres, Alan se rend compte de problèmes sur la voiture. On s’arrête et effectivement une biellette de direction a été tordue. Résultat, les pneus avant s’usent vite, très vite.

Comme l’objectif est d’arriver avec toutes les voitures, on décide de rouler à 80 km/h et on en profitera pour faire un test de consommation. Malgré ce rythme « plutôt lent », au bout de 150 km, le verdict tombe, on ne parviendra pas à notre pont de chute. Résultat : Julien et Alan jouent les mécanos de fortune sur une aire d’autoroute pour intervertir les pneus avant et arrière. Après cette pause forcée, c’est reparti, mais pas pour bien longtemps.

À l’entrée du désert des Bardenas, on doit reproduire l’opération. Beaucoup de tracas donc, mais à l’arrivée tous les participants en prennent plein les yeux. Dépaysement garanti puisqu’on a l’impression d’être aux États-Unis dans la Vallée de la mort. Tous les ingrédients sont réunis : du sable, mais aussi des paysages sculptés par l’érosion sur une zone semi-désertique d'une superficie de 39 200 ha à l’image de la tête de Castildetierra. Tout simplement inoubliable.

Tout comme cette longue journée de route qui nous a permis d’enregistrer des moyennes de consommation record. Le meilleur à cet exercice a été Michel et son Ibiza qui a enregistré un tout-petit 4,2l/100 km. Hélas, cette étape marquera aussi les adieux avec la Cupra Leon ST. À court de pneumatiques, c’est sur un camion qu’elle rejoindra Barcelone. Après tant d’émotions, il est temps de se reposer, mais comme on ne fait jamais rien comme les autres, c'est dans des logements troglodytes que nous passerons la nuit. Demain est un autre jour.

