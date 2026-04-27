Cupra Born restylée : une très belle autonomie et des tarifs bien placés sans contrepartie ?
5. La Cupra Born VZ améliore-t-elle sa note ?
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Ils sont électriques, hybrides ou hybrides rechargeables et ce sont bien des nouveaux modèles que vont être vendus d’ici la fin de l’année. Mais les constructeurs y apportent les dernières modifications, dans le secret, à l’abri des regards. Tour d’horizon de ces autos pour l’instant invisibles.
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