Pour l’instant, la Cupra Born électrique restylée est plus chère mais ça baissera bientôt

En attendant l’arrivée de sa citadine Raval, Cupra peut désormais compter sur la version améliorée de sa compacte Born pour séduire les acheteurs de véhicules électriques. On vous l’a présentée il y a quelques jours sur Caradisiac et elle ne change pas beaucoup sur le plan mécanique par rapport à la première mouture lancée en 2021 (avec tout de même une interface de bord entièrement nouvelle et quelques modifications ergonomiques appréciables).

Cupra France vient d’officialiser les prix de cette Born restylée sur notre marché : elle démarrera à 40 050€ dans sa version « Plus » équipée d’un moteur de 190 chevaux alimenté par des batteries de 58 kWh, revendiquant une autonomie maximale WLTP de 481 kilomètres.

Les prix montent

La variante « Endurance », combinant un moteur de 230 chevaux à des batteries de 79 kWh s’affiche elle à 46 070€ en prix de base (623 km d’autonomie maximale WLTP) et la déclinaison « VZ » demande 49 650€ avec sa motorisation poussée à 326 chevaux et les mêmes batteries de 79 kWh (autonomie maximale WLTP de 629 km, bizarrement annoncée comme plus importante que celle de l’Endurance).

Pour l’instant, la Born restylée est plus chère que la précédente mouture : cette dernière s’affichait en effet à partir de 36 920€ en version à batteries de 58 kWh, avec en plus de cela une remise de 3 500€ sur l’ensemble de la gamme.

La Born restylée deviendra bientôt plus abordable

Mais justement, le prix de base de cette Born restylée va bientôt baisser : Cupra doit ajouter au catalogue une inédite déclinaison d’entrée de gamme équipée d’un moteur de 170 chevaux et de batteries de 50 kWh. Et il n’est pas improbable que Cupra ne remette aussi une remise automatique pour améliorer la compétitivité de l’auto par rapport à la Renault Mégane E-Tech ou la Volkswagen ID.3. La Française, par exemple, démarre actuellement à 39 500€ avant bonus écologique avec 220 chevaux et des batteries de 60 kWh. L’Espagnole va sans doute vite devoir ajuster ses prix pour battre ses rivales.