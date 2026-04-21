631 km d'autonomie et nouveau système multimédia, découvrez en avant-première la nouvelle Cupra Born dès le 23 avril

La berline compacte électrique, cousine de la Volkswagen ID.3, a connu des débuts difficiles notamment à cause de prix élevés et de soucis de logiciel. Ces défauts ont été éradiqués depuis longtemps, si bien que la Born a séduit 170 000 automobilistes jusqu’ici.

Le temps du traditionnel restylage est venu. Pour l’occasion, la marque n’invite pas moins de 230 journalistes dans les environs de Madrid pour découvrir et essayer sa Born revue et corrigée.

Une seule version nous sera proposée, la VZ forte de 326 ch et accompagnée d’une batterie de 79 kWh de capacité. Au menu, un 0 à 100 km/h abattu en 5,6 secondes et 631 km d’autonomie, au choix puisque les fortes accélérations sont incompatibles avec une telle autonomie.

Un œil exercé sera nécessaire pour reconnaître cette Born cru 2026. À l’avant, on note l’apparition d’un bouclier plus agressif et de projecteurs dont la signature lumineuse se compose de trois triangles. À l’arrière, le bandeau de LED est relié par un logo illuminé, tandis que l’on remarque de profil les nouvelles jantes de 20 pouces.

Toutefois, les évolutions sont plus marquantes à l’intérieur. Si l’écran tactile central de 12,9 pouces est identique, il permet de piloter un nouveau système d’infodivertissement Android Automotive qui se montre pertinent chez d’autres constructeurs. Cupra troque également le combiné d’instrumentation de 5,3 pouces pour un élément bien plus grand : 10,25 pouces. Si cela ne suffit pas, un affichage tête haute est aussi prévu.

Des boutons, enfin !

Vivement critiquées, les commandes tactiles à retour haptiques placées sur le volant disparaissent au profit de bons vieux boutons, tellement plus ergonomiques à utiliser. Retour également du bon sens sur les contre-portes qui accueillent quatre commandes de vitres électriques plutôt qu’un inverseur pour celles de l’arrière.

D’ailleurs, ces contre-portes soignent davantage leur aspect grâce à de nouveaux matériaux, aussi à l’avant qu’à l’arrière. Les passagers arrière profiteront également de nouveaux aérateurs.

Volant en mains, la Cupra devrait offrir les mêmes sensations qu’auparavant puisqu’elle n’évolue pas techniquement parlant. Sa gamme s’étale selon trois configurations : Plus (190 ch/58 kWh/484 km), Endurance (231 ch/79 kWh/627 km) et VZ (326 ch/79 kWh/631 km). À noter que la charge en courant alternatif se limite de 11 kW, mais atteint 183 kW en courant continu. La plus petite pile doit se contenter de 105 kW.

Sachez que les tarifs de cette Born revue et corrigée sont déjà connus. La base est affichée 40 070 €, le milieu de gamme 46 070 € et la version haute à l’essai 49 670 €. Elle n’arrive pas encore à s’aligner à ce niveau par rapport à une Tesla Model 3, mais une version plus abordable dotée d’un électromoteur de 170 ch et d’une batterie de 50 kWh devrait rejoindre le catalogue et la marque accorde actuellement une remise de 3 500 €.

Les évolutions apportées semblent pertinentes sur le papier. Seulement, cela doit se traduire une fois le volant en mains. Retrouvez-nous jeudi 23 avril pour les premières images de notre essai, en direct de Madrid.