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Cupra Born

Essai

Cupra Born restylée : une très belle autonomie et des tarifs bien placés sans contrepartie ?

Dans Nouveautés / Restyling

Julien Bertaux

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6. La fiche technique de la Cupra Born VZ restylée dans le détail

 

Cupra Born restylée : une très belle autonomie et des tarifs bien placés sans contrepartie ?
Cupra Born restylée : une très belle autonomie et des tarifs bien placés sans contrepartie ?

Les chiffres clés

Cupra Born (2) 325 VZ
Généralités  
Finition VZ
Date de commercialisation 31/03/2026
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois
Dimensions  
Longueur 4,33 m
Largeur sans rétros 1,80 m
Hauteur 1,54 m
Empattement 2,76 m
Volume de coffre mini 385 L
Nombre de portes 5
Nombre de places assises 5
Poids à vide 2 004 Kg
Caractéristiques moteur  
Motorisation Electrique
Couple 545 Nm
Puissance moteur 325 ch|trs/min
Autonomie en électrique combinée 631 km
Capacité batterie 84 kWh
Type batterie Lithium-ion Li
Performances / consommation  
Vitesse maximum 200 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 5.6 s
Emissions de CO2 0 g/km (wltp)
Bonus malus max ZERO
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