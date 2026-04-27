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Cupra Born

Essai

Cupra Born restylée : une très belle autonomie et des tarifs bien placés sans contrepartie ?

Dans Nouveautés / Restyling

Julien Bertaux

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3. Les équipements et la gamme : un choix trop restreint ?

 

Cupra Born restylée : une très belle autonomie et des tarifs bien placés sans contrepartie ?

Cupra fait très simple pour la gamme de sa Born puisque trois choix sont proposés, directement liés à la motorisation et la batterie. Il n’est pas possible de bénéficier de niveaux d’équipements différents pour une même chaîne de traction.

Plus (190 ch/484 km) et Endurance (231 ch/627 km). Volant cuir chauffant. Climatisation automatique. Éclairage à LED. Aides au stationnement avant et arrière. Combiné d’instrumentation de 10,25 pouces. Écran tactile de 12,9 pouces. Système Android Automotive. Fonction One Pedal. Reconnaissance des panneaux. Alerte de collision avant. Régulateur de vitesse adaptatif. Limiteur de vitesse. Pare-brise acoustique. Capteurs de pluie et de luminosité. Jantes de 19 pouces.

VZ (326 ch/631 km). En plus. Climatisation automatique bizone. Éclairage à LED matricielle. Palettes de freinage régénératif au volant. Poignées de porte extérieures illuminées. Caméra de recul. Accès et démarrage sans clé. Chargeur à induction. Fonction V2L. Pre-crash Assist. Alarme. Jantes de 20 pouces.

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