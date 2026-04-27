La concurrence : la remise actuelle peut lui faire mal

Sans prendre en compte la remise de 3 500 € actuellement accordée et le coup de pouce CEE atteignant 5 710 € au maximum, la Cupra Born débute à 40 070 € avec un moteur de 190 ch et une autonomie de 484 km. C’est un peu plus cher qu’une Renault Mégane facturée 39 500 € sans les aides (220 ch/468 km d’autonomie). De son côté, la Peugeot E-308 en demande plus tout en étant moins performante : 42 600 € (156 ch/450 km) alors que sa cousine technique, la Volkswagen ID.3, débute bien en dessous en s’affichant 34 990 €. Seulement, elle ne revendique que 388 km d’autonomie et une puissance de 170 ch. L’apparition, au mois de juillet, de l’ID.3 Neo ouvrira certainement la porte aux négociations. La Tesla Model 3 reste la plus intéressante du lot puisqu’elle est facturée 36 990 € tout en offrant un rayon d’action de 534 km et un espace à bord nettement plus vaste.

Dans cette version VZ aux accents faussement sportifs, la Born s’affiche à 49 670 € (toujours sans remise). En face, la Model 3 Grande Autonomie (750 km) est toujours plus abordable (44 990 €), de même que la Volkswagen ID.3 GTX Performance vendue 47 990 € (326 ch/594 km). Il reste bien sûr l’insolente MG4 qui, dans sa version XPower, est vendue 38 990 €, voire 32 990 € grâce à une remise de 6 000 €.

À retenir : à la maturité

Cupra n’a pas jugé bon de transfigurer sa Born, seulement faire évoluer les points essentiels. Cette version VZ affiche l’une des plus belles autonomies du secteur, son système d’infodivertissement est désormais performant, son ergonomie devient enfin « normale » et sa finition progresse. Elle conserve donc ses fondamentaux avec un confort correct, un équipement de série correct, un volume habitable suffisant et des prix bien placés. Il lui faudrait juste un freinage plus agréable à utiliser, seul point vraiment négatif de cette auto. Enfin, la version Endurance, offrant la même autonomie tout en étant facturée 3 600 € de moins, est sans doute un choix plus malin.

Caradisiac a aimé

L’autonomie

Les prix bien placés, surtout avec la remise actuelle

Le système multimédia performant

Le volume intérieur

La finition améliorée

Caradisiac n’a pas aimé

La sensation de la pédale de frein

Les légers pompages de la suspension arrière

Elle n’a pas de caractère sportif

Pas de possibilité de dissocier les équipements et le duo moteur/batterie