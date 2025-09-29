5. Notre note du nouvel Audi Q3
Le nouvel Audi Q3 (à partir de 150 chevaux et 43 850€) s'évalue dans la catégorie des SUV compacts familiaux premium thermiques qui compte :
-Le BMW X1 (à partir de 170 chevaux et 47 250€).
-Le Mercedes GLA (à partir de 136 chevaux et 45 450€).
-Le Land Rover Range Rover Evoque (à partir de 204 chevaux et 57 300€).
-Le Volvo XC40 (à partir de 197 chevaux et 41 500€).
-Le Lexus NX (à partir de 197 chevaux et 57 500€).
-L'Alfa Romeo Tonale (à partir de 130 chevaux et 42 500€).
-Le Mini Countryman (à partir de 170 chevaux et 37 400€).
|Audi Q3 Sportback TFSI e 272
|Budget
|Coût d'achat
|Bonus/malus
|Consommation : données constructeur
|Consommation : relevés Caradisiac
|Cote attendue
|Durée de la garantie
|Fiabilité attendue/coût de réparations
|Pratique
|Qualité de la finition
|Rangements
|Modularité
|Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)
|Longueur maxi de chargement
|Places AR : longueur aux jambes
|Places AR : largeur aux coudes
|Places AR : garde au toit
|Plancher plat
|Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)
|Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)
|Recharge rapide
|Rapport prix/équipements
|Aides à la conduite
|Conduite (liaisons au sol)
|Confort
|Multimédia
|Style intérieur
|Style extérieur
|Sur la route
|Agrément moteur
|Agrément boîte
|Amortissement
|Dynamisme
|Emissions polluantes à l'usage
|Insonorisation
|Maniabilité
|Performance
|Position de conduite
|Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte)
|Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte)
|Système de récupération d'énergie
|Sécurité
|Degré maximal d'autonomie
|Freinage
|Systèmes de sécurité
|Visibilité périphérique
|Note globale :
|14,2 /20
