Le nouvel Audi Q3 (à partir de 150 chevaux et 43 850€) s'évalue dans la catégorie des SUV compacts familiaux premium thermiques qui compte :

-Le BMW X1 (à partir de 170 chevaux et 47 250€).

-Le Mercedes GLA (à partir de 136 chevaux et 45 450€).

-Le Land Rover Range Rover Evoque (à partir de 204 chevaux et 57 300€).

-Le Volvo XC40 (à partir de 197 chevaux et 41 500€).

-Le Lexus NX (à partir de 197 chevaux et 57 500€).

-L'Alfa Romeo Tonale (à partir de 130 chevaux et 42 500€).

-Le Mini Countryman (à partir de 170 chevaux et 37 400€).