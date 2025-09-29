43 850€, voilà le prix de base de l’Audi Q3 de troisième génération en finition Design avec le moteur essence de 150 chevaux à hybridation légère et boîte automatique. Il démarre moins cher que ses concurrents puisque le BMW X1 demande au minimum 47 250€ en version sDrive20i de 170 chevaux et le Mercedes GLA, 45 450€ en version 180 Progressive Line avec son bloc essence à hybridation légère de 136 chevaux.

Il est aussi moins cher que ses rivaux en version hybride rechargeable de 272 chevaux : à partir de 55 000€ contre 59 350€ pour le BMW X1 xDrive30e de 326 chevaux et 55 500€ pour le Mercedes GLA 250e Hybrid de 218 chevaux. Sa déclinaison Sportback, démarrant à 46 350€ avec le moteur essence de 150 chevaux et à 57 500€ avec le moteur hybride rechargeable de 272 chevaux, est elle aussi moins élitiste que son seul rival direct : le BMW X2 demande 49 250€ en version de base essence de 170 chevaux (et il n’existe pas en version hybride rechargeable).

Même quand on compare le nouveau Q3 avec son cousin plus « roturier » de chez Volkswagen, son prix ne choque pas : le Tiguan demande 41 500€ en version de base, avec un meilleur équipement de série mais un moteur essence limité à 131 chevaux. En version hybride rechargeable de 204 chevaux, il est seulement 200€ moins cher que le Q3 hybride rechargeable de 272 chevaux !

Le nouveau Q3 compose aussi avec le malus écologique français quelle que soit la version : de 1172€ en malus CO2 au minimum dans sa version de base et de 360€ en malus « masse », ou de 1 010€ en malus « masse » au minimum dans sa déclinaison hybride rechargeable. C’est encore pire pour le Mercedes GLA et un peu mieux pour le BMW X1 et le X2 à motorisations équivalentes.

A retenir : un Tiguan à l’image premium

En résumé, ce nouveau Q3 ne fait qu’habiller la désormais bien connue plateforme MQB Evo du groupe Volkswagen d’un design plus valorisant (y compris sur certains détails qui se remarquent) et c’est probablement bien là ce qu’attendent les clients de ces modèles « premium ». Il ne bat pas des records d’habitabilité mais ne commet pas non plus d’impairs et soutient très largement la comparaison face à ses deux principaux rivaux de chez BMW et Mercedes. C’est finalement son positionnement tarifaire qui surprend le plus, même si les différences de prix se réduisent lorsqu’on ajoute des équipements (et qu’il redevient plus cher que le Tiguan avec les mêmes options). Allez, vivement le comparatif !

Caradisiac a aimé

Le très bon groupe motopropulseur hybride rechargeable

L’univers intérieur de qualité (plus que chez Volkswagen)

L’habitabilité très correcte

Caradisiac n’a pas aimé

Le malus français qui impacte désormais ces modèles

Les options et finitions haut de gamme toujours chères

Pas de grosse innovation technique par rapport aux cousins des autres marques de Volkswagen