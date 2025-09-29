Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi Q3 (3e Generation)

Le nouvel Audi Q3 est-il un Tiguan de luxe ?

Cédric Pinatel

2. Sur la route, le nouvel Audi Q3 ressemble beaucoup à un Volkswagen Tiguan !

 

Avec le moteur hybride rechargeable de 272 chevaux, le nouvel Audi Q3 procure les mêmes sensations qu’un Cupra Terramar doté de ce groupe motopropulseur.
L’avantage de réaliser ce premier essai de l’Audi Q3 sur les routes d’Ecosse, c’est qu’on se situe vraiment dans un cadre parfait pour le mettre à l’épreuve : en comparaison de nos routes françaises, les chaussées locales étroites et souvent abimées constituent un terrain de torture qui ne suffit pas à sortir le crossover de sa zone de confort. Plutôt confortable malgré les jantes optionnelles de 20 pouces de notre exemplaire (avec tout de même la suspension adaptative elle aussi optionnelle car contenue dans un pack), le Q3 Sportback à hybridation rechargeable dévoile un compromis dynamique assez classique mais bien senti et réagit très proprement sur les parties les plus bosselées de notre parcours.

Sur la route, le Q3 hybride rechargeable de 272 chevaux fait bonne impression. Comme les autres modèles du groupe Volkswagen équipés de ce groupe motopropulseur…
Avec ce puissant groupe motopropulseur hybride rechargeable composé d’un quatre cylindres essence turbo de 1,5 litre associé à un moteur électrique de 116 chevaux, identique à celui du Cupra Terramar et du Volkswagen Tiguan (mais aussi de la Golf GTE, de la Cupra Leon ou encore de la Passat en passant par les grands modèles de chez Skoda), on retrouve en fait les mêmes sensations de conduite : de très bonnes performances (0 à 100 km/h en 6,8 secondes), une excellente réponse moteur, une réactivité très correcte de la boîte automatique à huit rapports et même un vrai petit tempérament avec un train avant nerveux et de bonnes grosses remontées de couple dans le volant quand on commence à pousser. Cette pure traction n’est pas une vraie sportive mais même une fois les batteries déchargées, elle affiche un degré d’efficacité et d’agrément que seul le X1 xDrive30e (326 chevaux) semble en mesure de surpasser.

Côté efficience, le Q3 Sportback hybride rechargeable a pu rouler 55 miles en mode 100 % électrique sur notre parcours d’essai (soit 88,5 km) et une fois les batteries déchargées, ne s’effondrait pas au niveau des performances. Après plus de sept heures de route et de plus de 300 kilomètres, il affichait 5,7 litres aux 100 km. Précisons qu'il recharge ses batteries de 19,7 kWh de capacité nette à 11 kW de puissance en courant alternatif et jusqu'à 50 kW en courant continu. Il possède donc d'excellentes capacités de charge pour un modèle hybride rechargeable.

Et avec le petit moteur essence d’entrée de gamme ?

Outre le Q3 Sportback en version hybride rechargeable de 272 chevaux, nous avons aussi essayé le Q3 « normal » avec son moteur essence à hybridation légère de 150 chevaux (toujours en finition S-Line avec beaucoup d’équipement). Les performances en ligne droite sont évidemment moins bonnes (0 à 100 km/h en 9,1 secondes), mais le niveau d’agrément reste suffisant dans la vie de tous les jours et la consommation dépasse légèrement les 7 litres aux 100 km en conduite normale.

