6. La fiche technique du nouvel Audi Q3 2025
Les chiffres clés
|Audi Q3 (3e Generation) III 1.5 TFSI 150 HYBRIDE DESIGN S TRONIC 7
|Audi Q3 (3e Generation) Sportback III (2) SPORTBACK 1.5 E-HYBRID 272 S LINE S TRONIC 6
|Généralités
|Finition
|DESIGN
|S LINE
|Date de commercialisation
|17/06/2025
|28/08/2025
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,53 m
|4,53 m
|Largeur sans rétros
|1,85 m
|1,85 m
|Hauteur
|1,60 m
|1,60 m
|Empattement
|2,68 m
|2,68 m
|Volume de coffre mini
|488 L
|375 L
|Volume de coffre maxi
|1 386 L
|1 293 L
|Nombre de portes
|5
|5
|Nombre de places assises
|5
|5
|Poids à vide
|1 646 Kg
|1 900 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Hybride essence électrique
|Puissance fiscale
|8 CV
|9 CV
|Moteur
|4 cylindres , 16 soupapes
|4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
|Cylindrée
|1 498 cm3
|1 498 cm3
|Puissance
|150 ch
|272 ch
|Couple cumulé
|250 Nm à 1 500 trs/min
|250 Nm à 1 500 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|6
|Roues motrices
|AV
|AV
|Autonomie en électrique combinée
|--
|106 km
|Capacité batterie
|--
|25,70 kWh
|Type batterie
|--
|Lithium-ion Li
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|209 km/h
|215 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|9.1 s
|6.8 s
|Volume du réservoir
|55 L
|45 L
|Emissions de CO2
|146 g/km (wltp)
|39 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|2840
|1010
