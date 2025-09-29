Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Audi Q3 (3e Generation)

Le nouvel Audi Q3 est-il un Tiguan de luxe ?

Cédric Pinatel

6. La fiche technique du nouvel Audi Q3 2025

 

Les chiffres clés

Audi Q3 (3e Generation) III 1.5 TFSI 150 HYBRIDE DESIGN S TRONIC 7 Audi Q3 (3e Generation) Sportback III (2) SPORTBACK 1.5 E-HYBRID 272 S LINE S TRONIC 6
Généralités    
Finition DESIGN S LINE
Date de commercialisation 17/06/2025 28/08/2025
Garantie pièce et main d'œuvre : en km Kilométrage illimité Kilométrage illimité
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois 24 mois 24 mois
Dimensions    
Longueur 4,53 m 4,53 m
Largeur sans rétros 1,85 m 1,85 m
Hauteur 1,60 m 1,60 m
Empattement 2,68 m 2,68 m
Volume de coffre mini 488 L 375 L
Volume de coffre maxi 1 386 L 1 293 L
Nombre de portes 5 5
Nombre de places assises 5 5
Poids à vide 1 646 Kg 1 900 Kg
Caractéristiques moteur    
Motorisation Essence Hybride essence électrique
Puissance fiscale 8 CV 9 CV
Moteur 4 cylindres , 16 soupapes 4 cylindres , 16 soupapes + moteur électrique
Cylindrée 1 498 cm3 1 498 cm3
Puissance 150 ch 272 ch
Couple cumulé 250 Nm à 1 500 trs/min 250 Nm à 1 500 trs/min
Boîte de vitesses Automatique Automatique
Nombre de rapports 7 6
Roues motrices AV AV
Autonomie en électrique combinée -- 106 km
Capacité batterie -- 25,70 kWh
Type batterie -- Lithium-ion Li
Performances / consommation    
Vitesse maximum 209 km/h 215 km/h
Accélération de 0 à 100 km/h 9.1 s 6.8 s
Volume du réservoir 55 L 45 L
Emissions de CO2 146 g/km (wltp) 39 g/km (wltp)
Bonus malus max 2840 1010
Audi Q3 (3e Generation)

