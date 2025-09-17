Audi rêve de vendre plus de 2 millions de voitures dans le monde

1 671 218 voitures. Voilà ce qu’a vendu Audi dans le monde en 2024, un chiffre en baisse de 11,8% par rapport à ses chiffres de l’année 2023. Dans le même temps, Mercedes a écoulé 1 983 400 voitures sur la planète et BMW, 2 200 177 véhicules (sans compter ceux de la marque Mini). Depuis ses débuts, Audi reste l’éternel troisième dans la course des marques automobiles premium.

Mais justement, Audi veut passer à la vitesse supérieure. Comme le rapportent les journalistes de Reuters, la direction de la marque aux anneaux vise désormais l’objectif de deux millions de ventes annuelles.

Un sacré défi

On ne sait pas quand Audi compte parvenir à cet objectif mais il s’agit d’un sacré défi pour la marque allemande : pour l’instant, son record absolu est de 1 895 240 voitures livrées en 2023 et elle se trouve actuellement dans une situation difficile, pénalisée par le retournement du marché automobile chinois vers les marques locales et une dynamique produit pas aussi bonne qu’il y a quelques années.

Audi vient cependant de lancer plusieurs nouveautés importantes : ses A5, A6 et Q5 thermiques en plus de ses véhicules électriques toujours plus nombreux. Ces trois modèles, dans des segments très importants sur des marchés comme les Etats-Unis, devraient l’aider à progresser.

Bientôt un nouveau style Audi

Rappelons par ailleurs qu’Audi travaille actuellement sur une nouvelle identité stylistique, annoncée par le Concept C qu’exposera la marque la semaine prochaine au salon de Munich 2025. Elle a probablement besoin d’un design fort pour progresser, comme elle avait réussi à le faire au début des années 2000. Après tout, la marque n’a dépassé pour la première fois le million de ventes annuelles dans le monde qu’en 2008 : elle reste assez « jeune » comparativement à BMW et Mercedes !