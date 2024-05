BMW X2 20i (2024) : que vaut la version la moins chère du X2 ? (Essai)

EN BREF SUV coupé compact 2ᵉ génération À partir de 46 600 €

Après une première génération commercialisée en 2018 et dont la carrière a été en demi-teinte, le X2, déclinaison coupé du X1 se décline aujourd’hui dans un deuxième opus, qui change radicalement par rapport au précédent. La principale nouveauté réside dans les dimensions qui augmentent en passant de 4,36 m sur le premier du nom à 4,55 m soit 19 cm supplémentaires.

Par rapport au X1 dont il dérive, le X2 est par ailleurs 5 cm plus grand tandis que son pavillon s’abaisse de 4 cm. Au-delà de ses mensurations, il conserve son style de SUV coupé avec notamment un design spécifique au niveau de la calandre pouvant être éclairée avec des angles en pointe, des projecteurs étirés, une chute de pavillon prononcée et surtout des feux à la taille importante qui débordent sur le hayon et les ailes. Loin de faire l’unanimité, ce X2 semble effectivement moins équilibré que son prédécesseur.

Les transformations sont aussi très visibles dans l’habitacle avec l’adoption de la même planche de bord que le X1, qui se compose d’une large double dalle numérique, d'une instrumentation de 10,25 pouces et d'un système multimedia/GPS de 10,7 pouces. Le fonctionnement de ce dernier s’avère être plutôt fluide et pratique. On retrouve aussi la large console flottante, qui surplombe de très nombreux rangements. Rien à redire sur la qualité des matériaux de bon niveau, dont notamment des placages en aluminium, qui renforce cette impression.

Bon point concernant les aspects pratiques avec un volume de chargement de 560 litres, même s’il faudra composer avec la chute de pavillon, qui peut se révéler handicapante pour le transport d’objet volumineux. Attention, toutefois, au seuil de chargement élevé.

Étant très proche du X1, il partage avec lui de multiples éléments, notamment mécaniques, dont la plate-forme, la transmission (à deux et quatre roues motrices) ou bien évidemment les motorisations. Il existe néanmoins quelques différences avec l’abandon par exemple de l’entrée de gamme 18i présente sur le X1, mais aussi des versions hybrides rechargeables. Les moteurs moteurs électriques restent au catalogue.

Malgré tout et après les essais de la version sportive M35i et de sa déclinaison zéro émission, place maintenant au X2 20i, qui constitue donc la version d’accès sur ce modèle. Il y a un peu plus de 10 ans, quand vous achetiez une BMW frappée de ce logo, vous aviez droit à un six cylindres. Aujourd’hui, les choses ont bel et bien évolué puisque vous devrez vous contenter d’un simple 3 cylindres. Les normes de pollution ont eu raison de beaucoup de moteurs nobles et BMW n’échappe pas à cette règle. D’une cylindrée de 1.5 l, il développe 170 ch et 280 Nm grâce à une hybridation légère 48 volts, qui ne lui permet pas de rouler en tout électrique, mais en aidant le bloc thermique dans plusieurs situations et notamment en ville. Les redémarrages au feu sont plus doux et moins perceptibles, car le 1.5 mis en sourdine par l’hybridation est plus discret, que ce soit en termes de sonorité que de vibrations. Une fois sorti de la ville, les performances sont suffisantes sans jamais être extraordinaires. Pas de souci au quotidien pour dépasser ou pour circuler sur autoroutes, le 3 cylindres fait son travail, et même plutôt bien, mais il manque tout de même un peu de brio. En matière de consommations, nous avons relevé durant notre essai, une moyenne assez relevé de 8,4l/100 km.

Pour ce qui est du confor, le X2 joue à l’élève qui pourrait mieux faire. Dans cette finition M-Sport, il est chaussé de magnifiques jantes 21 pouces optionnelles. Parfait pour bien remplir les arches de roues et soigner l’esthétique, mais comme prévu cela dégrade le confort en particulier lors des raccords ou des saignées qui se font particulièrement sentir malgré la présence d’une suspension adaptative M qui abaisse la garde au sol de 15 mm, tout en essayant de conserver un confort global de bon niveau. Bon point enfin pour l’insonorisation des bruits d’air efficace, qui laisse envisager des voyages reposants. Il en est de même du comportement. La direction offre une bonne consistance et permet de placer aisément le X2 dans les virages. Elle souffre toutefois de remonter de couple quand on accélère un peu trop fort, car il ne faut pas oublier que ce X2 n’est pas une propulsion, mais une traction. Cela induit aussi un tempérament sous-vireur, pas très marqué, mais bel et bien présent.