Fiabilité de la Citroën C4 Cactus : la maxi-fiche occasion de Caradisiac

1. En bref

La C4 Cactus, à sa sortie, a été voulue par Citroën comme une voiture originale, décalée, mais aussi "essentielle", c'est-à-dire abordable, mais faisant l'impasse sur certains équipements.

Niveau look, elle est effectivement, au lancement, bien décalée. Aspect lisse, gabarit de crossover urbain, mais pas vraiment SUV, et surtout des larges et nombreuses protections de carrosserie, appelées "airbump", lui donnent un aspect inimitable. Mais qui n'a pas forcément plu à tout le monde.

Et côté équipement, l'auto a peut-être poussé trop loin le concept d'essentialité, en faisant l'impasse sur le volant réglable en profondeur, les vitres à impulsion, le compte-tour et même la banquette fractionnable. Si cette dernière a refait son apparition en octobre 2015, le reste a fait tiquer les acheteurs potentiels. Et avec un look décalé, la Cactus n'a jamais obtenu le succès espéré.

Au rang de ses points forts pourtant, un confort redoutable, avec de plus l'adoption d'amortisseurs à butées hydrauliques progressives lors du restylage, une belle vivacité sur la route, des consommations basses, et une présentation agréable.

Côté négatif, une boîte auto ETG6 à l'agrément médiocre au lancement, une finition basique, des diesels bruyants et un placement dans la gamme étrange, surtout après restylage, quand elle a été censée remplacer la C4 berline...

Pour finir, en fiabilité, c'est dans la moyenne, avec tout de même quelques soucis, bien identifiés.