L’hybridation, c'est le prix à payer aujourd’hui pour pouvoir vendre une voiture de sport en Europe, et particulièrement en France. Car sans batterie pour épauler un moteur thermique de grosse cylindrée, une voiture de sport comme la nouvelle RS 5 serait aujourd'hui invendable dans l'Hexagone : elle essuierait d’office 80 000 € de taxes.

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N'attendez pas la nouvelle RS 4, c’est terminé. Pour rationaliser sa gamme, Audi a fait le choix, au développement de la nouvelle génération, de mutualiser les familles A4 et A5 sous une seule appellation. Il en va de même pour les dérivés sportifs comme la nouvelle RS 5.

Cette version "enfile le jogging" avec des ailes avant et arrière élargies de plus de 4 cm, une calandre Singleframe plus travaillée, un diffuseur aérodynamique et des sorties d'échappement ovales mates qui distillent un son rauque et métallique. Le tout repose sur de spectaculaires jantes de 20 à 21 pouces. On note également les projecteurs Matrix LED assombris et leur signature lumineuse façon drapeau à damier.

Audi a fait le choix d’hybrider sa voiture de sport mais sans pour autant délaisser la passion, car la marque a conservé un V6. C’est assez rare à l’heure actuelle pour le souligner. Profondément revu, ce V6 biturbo de 2,9 litres a été adapté à l’hybridation grâce à un cycle Miller modifié et des turbos à géométrie variable. Il développe 510 ch de base et a été couplé à un moteur électrique de 177 chevaux intégré à la boîte de vitesses. L'ensemble délivre une puissance combinée de 639 chevaux et un couple colossal de 825 Nm. Cela se traduit par un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes et une V-Max de 285 km/h. Le tout, sans aucun malus CO2 à la clé.

Cette RS 5 reçoit une batterie généreuse de 22 kWh utiles, permettant de parcourir environ 80 km en mode tout électrique jusqu'à 140 km/h. La recharge s'effectue exclusivement en courant AC, avec un chargeur embarqué de 11 kW. Par ailleurs, Audi annonce que la RS5 peut récupérer jusqu'à 80 % tout en roulant via le freinage régénératif.

Spécialiste du genre, la marque a revu sa transmission Quattro. La RS 5 embarque un différentiel central autobloquant avec une répartition du couple pouvant varier de 70 % vers l’avant et 30 % vers l’arrière, ou jusqu’à 15 % à l’avant et 85 % à l’arrière. Elle reçoit surtout un différentiel arrière électromécanique qui utilise un moteur électrique pour transférer plus rapidement le couple sur chaque roue arrière en fonction de la situation de conduite. L’objectif est d'optimiser la motricité à la décélération, à la réaccélération ou pendant la glisse. Car la RS 5 propose aussi un mode « RS Torque Rear » pour ceux qui veulent drifter.

Pas de malus CO2 mais un Malus au poids de 12 000 € en France

Il faudra toutefois prendre en compte un paramètre : le poids. Vraiment élevé (2,3 tonnes), il est lourdement pénalisé en France. On atteint par exemple cette année une taxe additionnelle de 12 680 €. Cette taxe est plus ou moins compensée par un positionnement tarifaire plutôt agressif face à la concurrence, car la RS 5 débute entre 118 000 € et 119 500 €, soit moins cher que les M3 et C63.