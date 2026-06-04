Peut-être avez-vous besoin d'un Mercedes Classe G doré de plus de 700 chevaux ?
Recouvert d’une peinture or mat de l'antenne aux jantes, ce Mercedes Classe G 63 préparée par Mansory ne connaît manifestement pas le sens du mot discrétion. Le spécialiste allemand y ajoute un kit carrosserie spectaculaire et un V8 poussé à 720 ch.
Quand certains préparateurs cherchent l’élégance, le préparateur Mansory préfère toujours une présentation la plus ostentatoire possible. Sa dernière création basée sur le Mercedes G 63 AMG arbore une peinture façon or mat couvrant absolument chaque centimètre de carrosserie, des boucliers aux élargisseurs d’ailes en passant par les jantes.
Le kit carrosserie ajoute de nouvelles prises d’air, un capot redessiné, des marchepieds spécifiques, un imposant becquet de toit et une roue de secours revisitée. Même les sorties d’échappement participent au spectacle. Le résultat ne laissera personne indifférent, pour le meilleur ou pour le pire. L’habitacle apparaît presque raisonnable en comparaison. Mansory a remplacé la sellerie d’origine par un cuir beige plus sobre, même si le plafond constellé de LED et les inserts lumineux rappellent rapidement que la retenue n’était pas au cahier des charges. Plus surprenant encore, le bouton de démarrage migre au plafond.
Un bloc moteur revu
Sous le capot, le V8 biturbo de 4,0 litres gagne en vigueur. Baptisée P720, cette version développe désormais 720 ch et 1 000 Nm de couple. De quoi disparaître à l’horizon avant que les passants n’aient terminé de juger son style.
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