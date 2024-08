Lego fête les 45 ans du Mercedes Classe G avec une série spéciale

La firme danoise Lego ne manque pas une occasion de célébrer l'histoire de l'automobile via sa gamme Technic. La preuve avec ce Mercedes Classe G très spécial pour fêter les 45 ans du modèle.

Le 4x4 allemand en version Lego Technic prend la forme d'une maquette orange à jantes noir mat et pneus tout-terrain. Les amateurs du genre devront prendre le temps d'assembler non moins de 2891 pièces pour obtenir le résultat visible sur les photos. Un support de toit et une échelle font également partie du lot tout comme des portes latérales, un capot et une porte de coffre fonctionnels. Les éléments mécaniques fidèlement reproduits comprennent le moteur six en ligne du G500 et une boîte automatique avec verrouillage du différentiel.

249,99 euros la pièce

Le Lego Technic Mercedes Classe G affiche de belles proportions avec 43 centimètres de long pour 22 centimètres de haut et 20 centimètres de large. Il faudra signer un chèque de 249,99 euros pour acquérir un exemplaire. Une coquette somme justifiée par les détails des éléments de la mécanique et l'aspect exclusif du modèle.

Une version AMG plus petite et plus abordable

L'entreprise a également pensé aux fans Mercedes ne souhaitant pas mettre autant d'argent ou accorder autant de place à un Classe G en brique. Une version AMG plus petite (18 centimètres de longueur) est aussi disponible à 44,99 euros.