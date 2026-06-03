Contrairement à la Ferrari Luce, la nouvelle Rolls-Royce Spectre Series II conserve une technologie électrique « à l’ancienne »

Contrairement à celui de la Ferrari Luce, on peut dire que le design du premier modèle 100 % électrique a plutôt fait l’unanimité. Et ne comptez pas sur nous pour dire du mal des lignes de cet énorme coupé au style vraiment flamboyant, avec lequel nous avons voyagé jusqu’à Munich l’été dernier dans un confort délicieusement opulent.

Avec ses 400 kilomètres d’autonomie réelle et malgré une technologie électrique presque dépassée (circuit à 400 volts limitant la puissance de charge maximale), la Rolls-Royce Spectre procure des sensations de conduite assez uniques au monde et reste franchement utilisable en voyage. Après un très bon démarrage commercial, pourtant, cette GT de très grand luxe a vu ses ventes faiblir au point de pousser le constructeur à modifier sa stratégie sur le moyen terme vers davantage de véhicules thermiques que prévu.

Plus de puissance et d’autonomie

La Spectre Series II ressemble quasiment comme deux gouttes d’eau au modèle que nous connaissions déjà, ne changeant que par ses nouvelles possibilités de personnalisation offertes (notamment à l’intérieur) et autres options de configuration.

Côté nouveautés techniques, elle se concentre sur les performances électriques : son autonomie maximale augmente de 18 % et passe de 530 à 628 km (WLTP), alors que la vitesse de charge rapide progresse de 14 % (moins de 30 minutes pour passer de 10 à 80 %). Il s’agit toujours d’un système à 400 volts et non pas à 800 volts de tension comme on en trouve désormais sur la plupart des voitures électriques de luxe (Ferrari Luce, Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portes, Porsche Taycan, Macan et Cayenne…) et le constructeur anglais ne donne que peu d’informations au sujet de cette batterie. Il s’agit de la même architecture que sur la BMW i7 récemment restylée, comme le précisent les journalistes anglais d’Autocar.

On sait en revanche que la Spectre Black Badge produit désormais 680 chevaux en puissance maximale, contre 659 précédemment. Le couple grimpe quant à lui à 1 100 Nm (au lieu de 1 050) et l’auto conserve sa configuration bimoteur et sa transmission intégrale.

Moins chère qu’une Ferrari Luce

Dans sa version « sportive » haut de gamme Black Badge, la Spectre coûtait 459 000€ TTC en France avant cette Series II. Le nouveau modèle devrait donc conserver à peu près cette tarification (il démarre à 300 000 livres sterling hors taxes au Royaume-Uni soit un peu moins de 348 000€) et donc, rester plus « abordable » que la Ferrari Luce demandant au moins 550 000€ TTC en Italie. Sûr, ces deux modèles ne mettent pas du tout les mêmes qualités en avant…