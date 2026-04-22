La BMW Série 7 s'offre le plus gros restyling de son histoire.

Chez BMW, la Série 7 est une institution. Elle existe depuis 1977 et a toujours représenté ce qu’il se fait de mieux chez le constructeur munichois. Elle s’est ainsi imposée comme la référence en matière de confort, mais aussi de technologie. Au fur et à mesure, cette Série 7 a grandi et s’est enrichie dans tous les domaines.

L’une des plus célèbres et contestées restera sans aucun doute la quatrième génération dessinée par Christ Bangle. L’actuelle lancée en 2022 à l’occasion du salon de Pekin demeurera également dans les annales en raison d’un look très affirmé avec notamment des énormes haricots et des projecteurs très fins, mais aussi l’apparition de la première version 100% électrique dénommée i7.

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Le style bavarois appliqué au navire amiral

Quatre ans après, c’est au même endroit que son restyling est dévoilé. Un choix logique, car la Chine est le principal marché de cette Série 7. Et une nouvelle fois, cette Série 7 détonne. Ainsi, la calandre est encore plus grosse qu’auparavant. Oui, oui, c’est possible ! Elle est désormais surplombée par un capot qui adopte un double bossage dont les lignes se terminent sur la calandre à la manière de la dernière i3. Les projecteurs sont pour leur part encore plus fins qu’auparavant. Tout cela aboutit également à la mise en place de nouveaux boucliers avant et arrière. Justement, la poupe évolue aussi avec l’adoption de feux composés de deux traits lumineux qui courent des ailes jusqu’au centre du coffre. Une modification, qui a entrainé le changement de nombreuses pièces de carrosserie. Si les mensurations de cette Série 7 demeurent toujours aussi impressionnantes avec une longueur de 5,40 m, force que ce restyling apporte son lot de nouveautés à la grande berline de Bmw.

Le Panoramic iDrive débarque sur la Série 7

Toutefois, tout cela n’est rien par rapport à l’habitacle qui a été complétement repensé. Celui-ci adopte le Panoramic iDrive, qui a été inauguré sur la dernière génération de BMW iX3. Il se compose du Panoramic Vision, une projection à la base du pare-brise qui remplace les écrans traditionnels et qui permet à tous les gabarits de conducteur de bénéficier d’une vue dégagée sur les informations. Ce dispositif est complété par un écran multimédia de 17,9 pouces et par un troisième écran dédié au passager avant mesurant 14,6 pouces. Il permet ainsi de regarder une vidéo en roulant sans que cela n’interfère avec la conduite. Comme on peut s’en douter, la qualité des matériaux est excellente et il en est de même de l’assemblage qui ne prête à aucune critique. On n’en attendait pas moins de la part de BMW.

Une vraie limousine qui se savoure aux places arrière

Toutefois, et sans surprise, c’est aux places arrière qu’il est bon de voyager dans cette Série 7. Grâce aux petites tablettes implantées dans les contre-portes, les occupants pourront régler leurs sièges selon leurs désidératas et nous vous conseillons de prendre place à droite. Ainsi, en appuyant sur une seule touche, le siège passager avant s’avancera au maximum et s’inclinera tandis qu’un repose-pied apparaitra. En même temps, le vôtre se transformera en véritable fauteuil avec des appui-têtes particulièrement moelleux. Une véritable invitation pour dormir ou même se divertir. Et dans ce domaine

BMW a pensé à tout avec la présence du « Theater Screen », un immense écran de 31 pouces, qui s’actionne d’une simple pression sur un bouton, tout en rabaissant les rideaux des vitres arrière pour éviter tous les reflets. Cerise sur le gâteau, celui-ci est entièrement tactile. Et si cela ne vous suffit pas ce dispositif est couplé au système audio Bowers & Wilkins composé de 36 haut-parleurs avec fonction Dolby Atmos. Un vrai cinéma embarqué.

Pas de changement pour ce qui est du volume de chargement avec une contenance qui varie selon la motorisation avec 500 litres pour la version électrique, 525 litres pour les hybrides rechargeables et 540 litres pour les thermiques.

En hybride rechargeable et 100% électrique avec des batteries conçues en partenariat avec Rimac

Et justement, puisqu’on parle de motorisations, elles seront nombreuses sur la Série 7 restylée car celle-ci sera disponible en électrique et en hybride rechargeable. La i7, c’est-à-dire l’électrique sera déclinée en deux versions : la 50 xDrive forte de 455 ch dispose de deux moteurs (313 ch à l’arrière et 258 ch à l’avant) et la 60 xDrive de 544 ch. Ces deux déclinaisons sont alimentées par une batterie inédite de 112,5 kWh, qui a été réalisée en partenariat avec le constructeur croate Rimac. BMW annonce des autonomies respectives oscillant entre 590 et 727 km. BMW annonce des puissances de recharge de 250 kW, de quoi récupérer de 10 à 80% de la batterie en 29 min.

En hybride rechargeable, deux propositions : la 750e et la 760e xDrive. La première développe 489 ch (313 ch du bloc thermique + 197 ch du bloc électrique) et la seconde : 612 ch (426 ch +197 ch). Les autonomies électriques varient entre 70 et 82 km.

La Série 7 demeure le navire amiral de BMW, mais il faut bien avouer que les choses ont changé. En effet, avant, c’est elle qui donnait le la en matière de technologie et cela descendait ensuite dans le reste de la gamme. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas puisque certaines innovations sont apparues sur d’autres modèles. Il n’en reste pas moins qu’elle demeure une berline statutaire dont les tarifs ne s’adressent clairement à tout le monde. Même s’ils ne sont pas encore connus officiellement, les prix devaient débuter à partir de 120 000€.