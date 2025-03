Il rajeunit de 15 ans sa BMW Série 7

Peut-on vraiment faire gagner 15 ans à une voiture tout en cachant sa vraie date de commercialisation ? C'est le pari fou d'un groupe de carrossiers répondant à la demande d'un propriétaire ayant soif de modernité. Leur support pour exprimer cela : une BMW Série 7 génération F01 immatriculée en 2010. L'idée consiste à maquiller la voiture pour en faire une réplique de G70 fraîchement sortie de concession.

Les grandes berlines de luxe décotent à la vitesse de l'éclair. Comprenez par là que le véhicule se veut bien plus abordable qu'une vraie Bmw Série 7 G70 même en ajoutant le tarif du repoudrage. Cela dit, la manœuvre n'est pas aisée pour autant compte tenu du fait que ces deux générations ne partagent pas le même empattement ni les mêmes volumes.

Adieu le look Bangle

Les BMW dessinées sous la direction de Chris Bangle font couler aujourd'hui encore beaucoup d'encre. Les fans du constructeur munichois se rappellent toutefois que la Série 7 F01 phase 2 n'est pas la plus excentrique en matière de design. Quoi qu'il en soit, les carrossiers de l'atelier Autokrafte situé à Ahmedabad en Inde intègrent à l'auto des pare-chocs, des projecteurs et des feux stop semblables à ceux de la Série 7 G70 avec un talent certain. La greffe implique de couper le capot, les ailes ainsi que la poupe pour assembler harmonieusement toutes les pièces.

Ce contenu dépose des cookies, vous devez accepter les cookies youtube en cliquant sur le bouton ci-dessous pour pouvoir visualiser ce contenu et recharger la page Accepter les cookies youtube

Quelques différences visuelles

L'œil averti remarquera les ajustements parfois irréguliers. La partie qui met le plus la puce à l'oreille concerne les poignées des portes très différentes de celles d'une authentique Série 7 G70. Enfin, aucune évolution ne concerne l'habitacle préservé 100% d'origine.