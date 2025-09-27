Sortie sur les routes de montagne pour la future BMW Série 7 restylée

Chez Bmw le restylage se nomme Life Cycle Impulse (LCI). Et bien, le prochain Life Cycle Impulse de la BMW Série 7 sera dévoilé en 2026. Et en attendant que la présentation de cette BMW Série 7 restylée soit effective, ce sont des prototypes de cette auto qui sont chargés des essais de validation sur les routes de montagne de la Sierra Nevada en Espagne.

La BMW Série 7 qui est photographiée cache encore sous d’épais adhésifs sa ligne et ne montre pratiquement rien des modifications qui seront apportées par le prochain restylage. Mais ce camouflage s’il est imposant ne cache pas grand-chose en réalité, car l’essentiel est ailleurs. Selon nos chasseurs de scoop, les changements extérieurs seront limités aux projecteurs et feux avec de légères modifications au niveau de la calandre et des boucliers, l’apparition de nouvelles jantes.

Une ligne générale qui n’évolue pas

La BMW Série 7 restylée poursuit sa mise au point sur les routes espagnoles. Berline haut de gamme du constructeur munichois, le restylage ne devrait pas modifier la ligne de l’auto. Pas question pour BMW de doter son auto du nouveau style « Neue Klasse » comme on a pu le voir sur les prototypes de la future BMW Série 5 restylée et bien sûr sur le nouveau SUV BMW iX3 et la future berline BMW i3. Pour une grande berline comme l’est la BMW Série 7 il est préférable de ne pas trop modifier le style lors d’une phase 2 (LCI) pour ne pas affoler les clients qui apprécient souvent une certaine continuité dans le design de leur modèle préféré.

Amélioration de l’informatique embarquée

C’est à bord qu’il y aura sans doute du changement, mais en ce qui concerne l’architecture logicielle. La conduite autonome de niveau 3 (BMW Personal Pilot) qui est disponible en option sur cette auto en Allemagne devrait être améliorée. On découvre ainsi sur ce prototype des capteurs radars qui apparaissent dans la calandre, dans le pare-brise, tandis que la position des caméras semble avoir changé. À bord, la marque munichoise devrait apporter des améliorations à son système d’infodivertissement. BMW va également doter son modèle de l’affichage tête haute BMW Panoramic Vision qui affiche les informations de conduite sur toute la largeur du pare-brise. En revanche, en ce qui concerne le BMW Panoramic iDrive qui est un bandeau numérique à la base du pare-brise, il y a peu de chance qu’il apparaisse sur cette auto. BMW devrait réserver cet équipement aux nouveaux modèles « Neue Klasse » comme le BMW iX3 (vu au Salon de Lyon) et la future BMW i3.