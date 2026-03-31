Le lancement imminent de la future BMW Série 7 restylée n’empêche pas BMW de poursuivre ses essais sur le circuit du Nürburgring.

Conservant la plateforme CLAR actuelle, la Bmw Série 7 restylée va proposer une calandre et des projecteurs modifiés par rapport à ceux du modèle actuel. Ce modèle restylé sera présenté dans le cadre du salon de Pékin (Auto China 2026) qui se déroulera du 24 avril au 3 mai 2026 dans la capitale chinoise.

À l’ouverture du salon, on connaîtra l’ensemble des caractéristiques techniques de cette Série 7 restylée qui devrait marquer une légère évolution en ce qui concerne son style, mais aussi en ce qui concerne son équipement. La grande berline munichoise va se mettre au diapason des nouveaux modèles « Neue Klasse » de la marque comme le BMW iX3.

Elle se convertit au Panoramic Vision

Ainsi à l’instar du SUV BMW iX3, la BMW Série 7 restylée va bénéficier du système BMW Panoramic Vision. Cet équipement est constitué d’une barre numérique placée à la base du pare-brise et composée de quatre écrans 4 K. Il y a aussi un grand écran tactile de 18 pouces qui se trouve au sommet de la console centrale. Il n’y a presque plus de boutons physiques (excepté ceux du système audio), et c’est avec la tablette tactile que l’on pilote le tout. Il devrait y avoir aussi une amélioration de l’offre de conduite autonome (elle est de niveau 3 en option sur l’auto vendue en Allemagne). À part cette nouvelle offre numérique et d’aide à la conduite, il n’y aura pas de changement notable dans l’habitacle qui sera toujours aussi confortable et spacieux.

Augmentation de l’autonomie des PHEV ?

Sous le capot de cette belle et grande berline allemande en France, on devrait retrouver les mêmes motorisations qu’actuellement. Le moteur Diesel à hybridation légère de 299 ch (740d xDrive) devrait rester au catalogue, tout comme les versions hybrides rechargeables de 489 ch (750e xDrive) et 571 ch (760e xDrive). Pour ces dernières, il est fort probable que BMW augmente la capacité de la batterie, afin de disposer d’une autonomie en électrique de 100 km (elle est actuellement de 80 km). Si elles ne sont pas disponibles chez nous, les motorisations essence réservées à d’autres marchés pourraient évoluer avec un niveau de puissance en augmentation. En ce qui concerne la BMW i7, elle bénéficiera des mêmes évolutions de l’équipement que la version thermique. Il pourrait y avoir aussi une amélioration de l’autonomie de ce modèle électrique. Remise au goût du jour, la BMW Série 7 pourra continuer à concurrencer les Mercedes Classe S et Mercedes EQS sur ce marché des berlines haut de gamme allemandes, tandis que l’Audi A8 dont l’avenir est incertain et qui est désormais en bout de course a bien du mal à tenir son rang face à BMW et Mercedes.