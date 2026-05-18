Non, l’intérieur de ce Rolls-Royce Cullinan n’a pas été vandalisé
Rolls-Royce vient de transformer son immense Cullinan en œuvre de street art roulante avec l’aide du graffeur français Cyril Kongo. À bord, cuir, bois précieux et plafond étoilé se retrouvent recouverts de motifs dignes d’un tunnel ferroviaire new-yorkais des années 90.
Chez Rolls-Royce, certains clients trouvent manifestement qu’un intérieur en cuir pleine fleur manque un peu de tags de parking souterrain. La marque britannique vient donc de confier cinq Cullinan Black Badge au graffeur français Cyril Kongo avec pour résultat un SUV à près de 600 ch qui ressemble à une galerie d’art contemporain coincée sous un périphérique.
À bord, c’est un festival parfaitement absurde. La planche de bord, les tables arrière, la console centrale et même le pavillon étoilé reçoivent des motifs peints à la main recouverts de dix couches de vernis. Rolls-Royce précise que pour cette série spéciale, chaque élément en bois a été peint individuellement pendant que les fibres optiques du ciel de toit suivent elles aussi les dessins de Kongo.
Plus étonnant dedans que dehors
Sous cette explosion de couleurs se cache toujours le Cullinan Black Badge et son V12 de 600 ch. À l’extérieur, la folie reste presque discrète avec une teinte Blue Crystal Over Black et des liserés dégradés. Même les étriers de frein changent de couleur selon les roues. Une subtilité très Rolls-Royce : transformer un immense SUV de luxe en rame de métro mais avec des tapis en laine d’agneau.
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