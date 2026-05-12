Il met des roues de 30 pouces sur sa Rolls-Royce Ghost

Il existe des préparations automobiles qui relèvent du bon goût. Puis il y a cette grande berline Rolls-Royce Ghost perchée sur des jantes de 30 pouces, sorte de carrosse de luxe ayant visiblement perdu toute dignité mécanique en chemin.

Cette Ghost produite entre 2009 et 2014 cache pourtant un authentique V12 6,6 litres biturbo de 571 chevaux partagé avec l’univers BMW de l’époque. À l’origine, cette limousine filait dans un silence feutré. Désormais, avec ses roues chromées rouge brillant gigantesques et ses pneus aussi fins qu’un élastique de bureau, elle doit probablement transformer chaque bouche d’égout en rendez-vous chez le médecin pour tassement des vertèbres.

Une base discutable

La carrosserie rouge associée au capot noir donne à l’ensemble des airs de voiteure de clip rap du milieu des années 2000. Le problème, c’est qu’un SUV Cadillac Escalade peut encore encaisser ce genre de traitement. Une Rolls-Royce, en revanche, finit surtout par ressembler à une diligence de luxe commandée sur internet après quelques verres en trop. Une chose est sûre, l’effet viral est réussi. Les nombreux partages et réactions sur les réseaux montrent que cette voiture lourdement modifiée n’a rien d’ordinaire.