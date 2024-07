Même Rolls-Royce organise des rappels

Dans un souci d’offrir à leurs clients les produits les plus fiables et les plus sûrs possibles, mais aussi (surtout ?) pour ne pas s’attirer les foudres d’autorités toujours plus regardantes en la matière, plus aucun constructeur ne semble devoir échapper à l’organisation de rappels. Même le plus prestigieux d’entre eux, à savoir Rolls-Royce.

En effet, la vénérable maison anglaise vient de lancer l’opération codifiée 0051700500 de façon à résoudre un problème de sécurité qui touche une partie de la production des Ghost. Dans le cas présent, il s’agit des véhicules produits entre le 3 octobre 2019 et le 8 décembre 2022.

Le plus gros rappel de l’histoire de Rolls-Royce ?

Plusieurs séries de ce modèle sont concernées par ce rappel. Leur type CE est le e1*KS07/46*0077*00 ou le e1*KS18/858*0003* suivi d’un nombre compris entre 00 et 05. La marque n’a pas précisé combien d’exemplaires cela représentait. En France, ce nombre ne doit pas dépasser les quelques dizaines d’exemplaires. En revanche, au niveau mondial, ce sont probablement plusieurs milliers de propriétaires qui vont devoir se passer de leur auto durant de nombreuses heures.

Sur ces Ghost, le combiné d’instrumentation est recouvert d’une seule couche de verre qui, de plus, est affleurante et non pas insérée dans le mobilier en son extrémité gauche (ou droite pour les autos ayant le volant à droite). En cas de choc latéral, cette vitre peut se briser et devenir ainsi une source de blessures pour les occupants.

Rolls-Royce ne s’est pas étendu sur les détails de l’intervention qui sera réalisée en atelier, mais il est fort probable que celle-ci passe par le remplacement de cette pièce de verre pour une autre, renforcée.