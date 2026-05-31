Il fait plus de 770 000 kilomètres avec sa Rolls-Royce Phantom

Pendant que certaines Rolls-Royce passent leur existence sous une housse dans un garage climatisé, un propriétaire du Liechtenstein a choisi une approche plus radicale : conduire sa Phantom. Beaucoup. Beaucoup trop même. Achetée neuve en 2018, sa grande berline de luxe britannique vient de dépasser les 776 000 kilomètres (soit plus de 482 000 miles).

L’homme pilote et grand voyageur n’en est pas à son coup d’essai. Avant cette Phantom, il avait déjà parcouru 500 000 km en BMW Série 7 et près de 1,1 million de kilomètres au volant d’une Maybach 62. La Rolls-Royce est devenue son nouvel outil de découverte du monde. Du désert du Sahara aux routes glacées de Sibérie, la limousine à moteur V12 a traversé des conditions extrêmes sans connaître de panne majeure. Seuls quelques éclats de gravillons ont nécessité des retouches de peinture. L’entretien est pour sa part suivi avec une rigueur d’horloger : une révision tous les deux ou trois mois pour un coût d’environ 3 000 dollars (2570 euros environ au cours actuel) par passage à l’atelier.

Le million pour bientôt

Malgré ce kilométrage astronomique, la Phantom conserve une présentation proche du neuf. Et son propriétaire ne compte pas s’arrêter là. À ce rythme, le cap symbolique du million de kilomètres semble désormais n’être qu’une simple étape.