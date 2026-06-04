En plein boom de l'électrique, Lotus revient au thermique avec son SUV Eletre X et prépare un bloc V8

« Le taux de pénétration des véhicules électriques n’a pas été à la hauteur de nos attentes, et nous avons constaté que les clients privilégiaient toujours les véhicules à moteur thermique ». Voici la conclusion Feng Qingfeng, qui dirige Lotus depuis huit ans.

Un constat qu’il n’est pas le seul à avoir fait, puisque l’on ne compte plus les constructeurs qui ont fait marche arrière. Dans le cas de Lotus, l’explication du patron n’est que du bon sens : « Une motorisation souple est idéale pour ceux qui utilisent leur voiture au quotidien pour leurs trajets domicile-travail. En revanche, ceux qui achètent des voitures performantes recherchent des sensations fortes, du plaisir de conduire. Ils veulent simplement s’amuser. »

La plupart des passionnés d’automobile tiennent ce discours. Une Renault 5 est idéale pour aller au travail tous les jours, mais une Alpine A110 (pour ne citer qu’elle) procure des émotions tellement plus fortes lors d’une balade le week-end.

M. Qingfeng précise également qu’ « avant de piloter sur circuit, j’avais du mal à comprendre. Mais dès que j’ai pris le volant d’une voiture de course, j’ai ressenti le plaisir et l’adrénaline que procure la conduite d’un gros moteur. » Pour une marque telle que Lotus, son patron aurait sûrement dû commencer par là…

Le retour du V8

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Lotus va remettre sur les rails l’architecture V8. Il s’agira d’un tout nouveau moteur provenant de l’entité Horse (Geely et Renault). Si rien n’est acté pour le moment, le concept électrique Theory One de 2024 a de forte chance de devenir une Esprit V8. Lotus ne condamne pas pour autant la propulsion électrique en envisageant une répartition des ventes de 60 % pour l’hybride rechargeable et 40 % pour l’électrique.

L’Eletre X comme point de départ

La nouvelle stratégie se matérialise dès maintenant avec la commercialisation de la version hybride rechargeable de l’Eletre. En prenant le suffixe X, ce gros SUV fait preuve d’une belle force d’adaptation, puisqu’il n’a pas été conçu à la base pour ce type de chaîne de traction.

Le bloc thermique est un quatre cylindres 2.0 turbo doté d’un cycle Miller et provenant de Horse. Il développe 279 ch et a plusieurs fonctions, dont la principale est d’alimenter les moteurs et la batterie via un générateur de 150 kW. Il peut aussi entraîner directement les roues au-delà de 85 km/h.

Contrairement à la partie thermique, timide pour ce genre d’engin, la chaîne de traction électrique impressionne. Un choix issu directement de ses origines… Ainsi, il embarque une batterie d’une capacité de 70 kWh lui assurant une autonomie de 350 km sans brûler une goutte de carburant, c’est unique dans l’industrie automobile. De plus, cette pile est capable de se charger en seulement neuf minutes (de 20 à 80 %) en acceptant une puissance de 350 kW.

Grâce à sa puissance de 952 ch, pour un couple de 935 Nm, ce beau bébé est capable d’atteindre les 100 km/h en seulement 3,3 secondes. À l’inverse, Lotus ne communique pas sur le poids de son Electre X. La devise du fondateur de la marque, « Light is right », est difficile à tenir dans ce cas de figure.

Ce Lotus Eletre X est vendu à partir de 97 990 € (sans compter le malus au poids) et les premières livraisons sont prévues au quatrième trimestre 2026.