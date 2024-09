Lotus dévoile une supercar électrique de 1 000 chevaux à trois places

Lotus vient de lancer sur le marché son gros SUV Electre ainsi que sa grande berline Emeya, toutes deux essayées par Caradisiac. Le constructeur anglais, qui a du mal à atteindre ses objectifs de vente ambitieux pour l’instant, commercialise aussi l’Emira (son tout dernier modèle thermique) ainsi que la supercar Evija. Le concept-car Theory 1 que vous pouvez admirer dans les images accompagnant cet article, lui, annonce plutôt une super-sportive façon « Lotus Esprit du 21ème siècle ».

Son style évolue assez nettement par rapport aux codes de l’Evija et de l’Emira, avec un traitement minimaliste, quelques subtiles références à l’Esprit originelle et des portes au mécanisme d’ouverture sensationnel.

Mais c’est surtout l’intérieur qui étonne avec, outre un univers ultra-connecté bâti autour du système « Lotuswear » et des capacités de conduite autonome, un habitacle à trois places qui positionne le conducteur au centre avec les deux passagers de chaque côté un peu en retrait. Exactement comme dans une McLaren F1, une GMA T50 ou une McLaren Speedtail.

1000 chevaux et moins de 1 600 kg

Sous le capot, la Theory 1 cache une motorisation électrique développant tout de même 1 000 chevaux en puissance maximale totale et des batteries de 70 kWh de capacité. De quoi abattre le 0 à 100 km/h en moins de 2,5 secondes (il y a une transmission intégrale même si Lotus ne donne pas de détails pour l’instant sur le groupe motopropulseur), toucher 320 km/h en vitesse de pointe et surtout, garder une masse raisonnable sur la balance puisque le constructeur annonce « moins de 1 600 kg » à vide. Conçue autour d’une monocoque en carbone recyclé, cette supercar pourrait aussi dépasser les 400 km en autonomie maximale. Allez, on verra comment tout ça se traduira dans un modèle de série qu’on attend avant la fin de la décennie.