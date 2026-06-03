En adoptant une transmission à quatre roues motrices, la BMW M2 drague les possesseurs d’Audi RS3

Il s’agit de l’entrée de gamme dans l’univers Motorsport de BMW. Pour autant, elle n’a rien d’une sportive " au rabais " puisque la M2 de base développe déjà la bagatelle de 480 ch. Une puissance qui se monnaie : 87 800 € hors options et malus.

Lorsque les autres modèles se sont convertis à la transmission à quatre roues motrices, les puristes ont évidemment crié aux loups ! Pour les calmer, la marque a eu la bonne idée de proposer un mode propulsion, un mode « à l’ancienne » donc. Désormais, c’est au tour de la M2 d’adopter l’écusson xDrive. Afin d’éviter les émeutes, nous vous prévenons tout de suite : la M2 à propulsion reste au catalogue.

Facturée à partir de 90 800 € (soit 3 000 € supplémentaires), cette version permet des accélérations encore plus vigoureuses, en passant de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes au lieu de 4,0 secondes (BVA).

De son côté, l’Audi RS 3 est un peu moins chère (76 650 €), mais aussi moins puissante (400 ch), tout en accélérant aussi fort, le 0 à 100 km/h est abattu en 3,8 secondes.

Dans les faits, le système M xDrive (embrayage multidisque) adapte en permanence la répartition entre le train avant et le train arrière en fonction des conditions de la route. Il est aussi accouplé au différentiel Active M capable de répartir davantage de couple sur l’une des roues arrière. En conduite normale, la puissance n’est transmise qu’aux roues arrière. Ce n’est que lorsque celles-ci atteignent leur limite que les roues avant entrent en scène.

Mode « propu » préservé

Si les quatre roues motrices apportent un véritable gain en traction, notamment lorsque l’adhérence devient précaire, Bmw a eu la bonne idée de reconduire le mode 2WD. Attention, cette fonction n’est pas compatible avec le contrôle de trajectoire, ce qui oblige au conducteur de prendre toutes ses responsabilités…

BMW va-t-il chasser sur le terrain d’Audi avec cette M2 4x4 ? Sans doute, mais cela n’a rien d’évident. Beaucoup d’amateurs de ce genre de berline énervée ont leur chapelle : pro-BMW ou pro-Audi. Ensuite, la première est avant tout une propulsion qui s’aide de son train avant, alors que c’est le contraire pour la seconde. Enfin, entre ces deux autos optent pour des moteurs différents. S’il n’y a qu’un cylindre qui les sépare, cela change totalement leur sonorité. Dites-nous en commentaire : êtes-vous plutôt BMW M2 xDrive ou Audi RS 3 ?