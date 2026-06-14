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Bmw Serie 2 F22 Coupe M

Elle arrive en collection

La BMW M2 F87, le concentré de M parfait ?

Dans Guide fiabilité / Autres actu fiabilité

Stéphane Schlesinger

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Plus petite BMW de la gamme M, la M2 F87 n’en profite pas moins d’une vraie préparation châssis et d’un moteur monstrueusement puissant. Cette authentique voiture de sport constitue également un bon placement, vu le prix monstrueux de sa descendante… Dès 30 000 €.

La BMW M2 F87, le concentré de M parfait ?

Les collectionnables sont des autos revêtant un intérêt particulier, donc méritant d’être préservées. Pas forcément anciennes, elles existent pourtant en quantité définie, soit parce que le constructeur en a décidé ainsi, soit parce que leur production est arrêtée. Ensuite, elles profitent de particularités qui les rendent spécialement désirables : une motorisation, un châssis, un design, ou un concept. Enfin, elles sont susceptibles de voir leur cote augmenter. Un argument supplémentaire pour les collectionner avant tout le monde !

Les temps ont changé si vite qu'une voiture motorisée comme la Bmw M2 F87 est désormais interdite au commun des mortels. Un 6-en-ligne sans hybridation, donc sans surpoids, cela coûte désormais près de 200 000 € à cause de l'Ecotaxe ! Ce qui rend la M2 très attractive, d'autant plus qu'il s'agit d'une excellente voiture de sport, doté des ingrédients qui vont bien : propulsion, différentiel autobloquant, boîte manuelle. Plus maniable et moins chère qu'une M4, la M2 ne lui concède pas grand-chose côté performances, et prodigue un agrément intense. Enfin, sa cote ne baisse pas, voire augmente, ce qui en fait un achat pertinent, et une pièce à collectionner car des comme ça, à ce prix, il n'y en aura plus.

Boucliers agressifs, ailes larges, grosses jantes, petit gabarit, la BMW M2, révélée fin 2015, a une présence incroyable.
Boucliers agressifs, ailes larges, grosses jantes, petit gabarit, la BMW M2, révélée fin 2015, a une présence incroyable.

Après un coup d’essai réussi, la 1M de 2011,  BMW relance un concentré de M, la M2 en 2016. Celle-ci n’est autre qu’un développement de la M235i F22, elle-même une variante coupé de la Série 1 F20, évolution profonde de l’E87 sur laquelle a été développée… la 1M ! De celle-ci, la M2 récupère le 6-cylindres en ligne 3,0 l suralimenté, dans une évolution codée N55 et non plus N54. Doté d’un embiellage renforcé, le N55 de la M2 se code M30BT0, ce n’est donc pas le S55 des M3/M4, dont il se différencie par son turbo unique et sa puissance limitée (si l’on peut dire) à 370 ch…

La BMW M2 ne se décline qu'en coupé, bénéficiant d'une ligne plutôt élégante. Mais le Cx de 0.35 demeure assez médiocre en 2016.
La BMW M2 ne se décline qu'en coupé, bénéficiant d'une ligne plutôt élégante. Mais le Cx de 0.35 demeure assez médiocre en 2016.

Il s’associe au choix à une boîte manuelle à six rapports ou une unité à double embrayage M-DKG à sept vitesses, mais la puissance échoit toujours au train arrière. Quoi qu’il en soit, ça marche fort, avec un 0 à 100 km/h exécuté en 4,3 s (DKG) ou 4,5 s manuelle, la vitesse maxi se bridant à 250 km/h (ou 280 km/h avec le pack Experience M). Les performances n’humilient, cela dit, pas celles de la M235i, mais la M2 fait la différence par ses trains roulants.

Voies élargies, amortissement et suspension adaptés, grosses jantes de 19 (chaussées en 265 à l’arrière), gros freins, différentiel à glissement limité, les améliorations sont nombreuses ! Sans compter la carrosserie body-buildée pour loger tout ça, mais tout de même soignée du point de vue de l'appui aérodynamique. Digne descendante de la 1M !

Même à l'arrière, la BMW M2 est claire sur ses intentions sportives, avec ses ailes larges et ses quatre sorties d'échappement.
Même à l'arrière, la BMW M2 est claire sur ses intentions sportives, avec ses ailes larges et ses quatre sorties d'échappement.

La M2 dispose par ailleurs d’un équipement riche : projecteurs au xénon, sellerie cuir à réglages électriques, GPS, clim auto trizone, sono, radars de stationnement, banquette rabattable… Tant mieux vu le prix de 61 750 € (soit 74 600 € actuels selon l'Insee), plus un malus maximal de 6 500 € vu les 199 g/km de CO2. On se plaignait, mais on ne connaissait pas sa chance, vu la folie fiscale actuelle, qui vaudrait un surcroît de 80 000 € à cette M2…

Pour 2018, la BMW M2 subit de très légères retouches (nouveaux feux arrière), alors que dans le cockpit, un note un tableau modifié et une nouvelle instrumentation. La mécanique ne change pas.
Pour 2018, la BMW M2 subit de très légères retouches (nouveaux feux arrière), alors que dans le cockpit, un note un tableau modifié et une nouvelle instrumentation. La mécanique ne change pas.

En 2018, la M2 devient Competition. Plus travaillée qu’elle n’y paraît, celle-ci accueille le bloc S55 des M3/M4, développant ici 410 ch pour 550 Nm de couple. Si la vitesse maxi n’évolue pas, le 0 à 100 km/h perd deux dixièmes et la consommation et donc les émissions augmentent : le malus passe à 10 500 €, et le prix à 66 950 €. Le châssis bénéficie d’une barre anti-rapprochement avant, et des freins agrandis sont proposés en sus, tandis que le bouclier avant est revu. Dans l’habitacle, le tableau reçoit l’instrumentation digitale Black Pannel montée depuis quelques semaines sur les M2 standard (elles sont alors dites LCI), et de nouveaux sièges baquets éclairés sont proposés en sus. En avril 2019, une série spéciale Heritage est proposée par BMW France (40 unités avec une décoration rappelant la 2002 Turbo).

En 2018, la BMW M2 devient Competition en recevant le bloc S55 des M3/M4. A la clé, 410 ch. Notez les projecteurs et la calandre modifiés.
En 2018, la BMW M2 devient Competition en recevant le bloc S55 des M3/M4. A la clé, 410 ch. Notez les projecteurs et la calandre modifiés.

Puis, en novembre, une M2 CS (pour Club Sport) apparaît, dotée d’éléments de carrosserie en fibre de carbone, d’un moteur boosté à 450 ch (et doté d’une 2e pompe à huile), de jantes forgées de 19 montées en pneus Cup, de freins M Sport agrandis (400 mm et étriers à 6 pistons à l’avant) et d’un amortissement piloté. Le 0 à 100 km/h chute à 4,0 s (boîte M-DKG) ou 4,2 s (boîte manuelle), mais le prix bondit à 99 800 €… C’est le chant du cygne de la M2 F87, qui disparaît en 2021.

Peu de changements à l'arrière de la BMW M2 Competition, ici en 2018.
Peu de changements à l'arrière de la BMW M2 Competition, ici en 2018.

Combien ça coûte ?

Avec un gros kilométrage (200 000 km environ), la M2 370 ch débute à 30 000 €, grimpe à 34 000 € à 150 000 km, puis à 38 000 € à un peu moins de 100 000 km et 44 000 € aux alentours de 50 000 km. Les Competition réclament 8 000 € supplémentaires, et les CS, très rares, débutent plutôt vers les 68 000 €. Des prix qui varieront en fonction de l’état, et de configuration de la voiture. Attention, les modèles importés sont souvent moins équipés que les français d’origine, et les plus récents peuvent réclamer un malus CO2

En 2019, BMW France a concocté une série spéciale M2 Heritage, inspirée de la 2002 Turbo, notamment par ses bandes colorées. 40 unités ont été fabriquées.
En 2019, BMW France a concocté une série spéciale M2 Heritage, inspirée de la 2002 Turbo, notamment par ses bandes colorées. 40 unités ont été fabriquées.

Quelle version choisir ?

D’abord, les exemplaires dûment suivis et respectés, sans préparation hasardeuse. Ensuite, si on ne roule pas sur circuit, une 370 ch présente le meilleur rapport prix/prestations.

En 2019, la BMW M2 CS se veut bien plus radicale avec ses éléments de carrosserie comportant de la fibre de carbone (plus légers) et sa cavalerie portée à 450 ch.
En 2019, la BMW M2 CS se veut bien plus radicale avec ses éléments de carrosserie comportant de la fibre de carbone (plus légers) et sa cavalerie portée à 450 ch.

Les versions collector

Toutes, si elles sont en bel état d’origine. Evidemment, les CS et Heritage seront plus prisées des collectionneurs.

Globalement, le 6-cylindres N55 de la BMW M2 est très costaud, mais prenez garde à la durit reliant le turbo au moteur.
Globalement, le 6-cylindres N55 de la BMW M2 est très costaud, mais prenez garde à la durit reliant le turbo au moteur.

Que surveiller ?

Problématique sur d’autres BMW, le N55 semble très costaud sur la M2, épargnée par les soucis de coussinets de bielles. Toutefois, il est affecté par quelques fuites sur le couvre-culasse, et des défaillances de durit de suralimentation (ou « charge pipe »). Sur le S55, attention au desserrage de la douille de vilebrequin, qui peut causer de gros soucis de distribution, comme sur les M3/M4. Des intervalles de vidange réduits face à ce qu’annonce l’ordinateur de bord évitent bien des déconvenues ! On a vu aussi quelques avaries de pompe haute pression, voire de pompe à eau, surtout sur les autos utilisées durement.

Pas de soucis particulier côté boîte manuelle, la M-DKG demandant parfois une reprogrammation, et dans tous les cas, une vidange avant 60 000 km. Le circuit électrique étant complexe, une batterie faiblarde peut causer des dysfonctionnements électroniques. Enfin, vu l’usage qui est souvent fait des M2, examinez bien l’état des jantes, freins, bras de suspension et pneus. Les refaire requiert un bon budget !

Sur circuit, la BMW M2 sera ravie de se livrer à ce genre d'excentricité. Mais les pneus et la transmission vont souffrir.
Sur circuit, la BMW M2 sera ravie de se livrer à ce genre d'excentricité. Mais les pneus et la transmission vont souffrir.

Sur la route

Si la M2 370 ch n’est pas aussi spectaculaire que la 1M, elle paraît tout de même bien plus musclée qu’une M235i ! A l’intérieur, en revanche, les modifications sont beaucoup plus ténues, donc on trouve une excellente position de conduite.

La planche de bord de la BMW M2, ici en 2016, est quasiment identique à celle de la M235i.
La planche de bord de la BMW M2, ici en 2016, est quasiment identique à celle de la M235i.

Surprise, moins insonorisé, le moteur chante autrement mieux, et bien sûr, pousse encore plus fort, tout le temps. Quelle merveille, ce 6-en-ligne souple, doux, rageur et mélodieux ! La boîte manuelle, maniable mais pas si rapide, lui va bien si on aime une conduite analogique (d’autant qu’elle donne un coup de gaz au rétrogradage), mais les amateurs de performance maximale préféreront la M-DKG, plus vive. Affaire de choix ! Face à une M235i, le châssis est d’un autre niveau. Volant plus direct et ferme, voies élargies permettant un meilleur grip latéral, ensemble plus précis et communicatif : on a tout le temps envie d’attaquer.

D'origine, la BMW M2 bénéficie en France de sièges sport en cuir, mais pas de baquets. Ici en 2016.
D'origine, la BMW M2 bénéficie en France de sièges sport en cuir, mais pas de baquets. Ici en 2016.

Sur circuit, on passe en mode Sport+, on désactive l’ESC, on arrive en virage sur les freins pour délester l’arrière, et on peut drifter assez aisément en étant raisonnable sur l’accélérateur. Enfin, la M2 freine fort et longtemps, pas si courant chez BMW ! Sur route, elle préserve un confort acceptable, même si elle sera plus ferme qu’une M235i et plus sonore. Cela dit, en roulant tranquillement, on peut rester sous les 9 l/100 km. Mais c’est se faire violence !

 

L’alternative youngtimer

BMW 325 iS (1988 – 1991)

Sacrée gueule que celle de la BMW 325 iS, abaissée et posée sur de belles jantes BBS en 16 pouces.
Sacrée gueule que celle de la BMW 325 iS, abaissée et posée sur de belles jantes BBS en 16 pouces.

Si on aime se faire plaisir avec une propulsion youngtimer, rien de tel qu’une BMW 325 iS. En réalité, il s’agit d’une variante de la 325i concoctée en 1988 par l’importateur français, qui a coché les bonnes options : pont autobloquant, boîte courte, suspension abaissée M Tech, sièges et volant Sport, voire jantes BBS de 15 pouces. Certes, le 6-cylindres 2,5 l reste à 171 ch, mais la voiture est légère et on peut en extraire le moindre des canassons dans une mélodie incomparable. Un pur agrément. 342 unités de cette 325i E30 pas comme les autres seront officiellement vendues en France en 2 portes (plus quelques 4 portes) jusqu’à  l’arrivée de la Série 3 E36. A partir de 30 000 €.

BMW M2 (2016), la fiche technique

  • Moteur : 6 cylindres en ligne, 2 979 cm3, turbo
  • Alimentation : injection directe
  • Suspension : jambes McPherson, ressorts hélicoïdaux, barre antiroulis (AV) ; essieu multibras, ressorts hélicoïdaux barre antiroulis (AR)
  • Transmission : boîte 6 manuelle ou M-DKG à 7 rapports, propulsion
  • Puissance : 370 ch à 6 500 tr/min
  • Couple : 465 Nm à 1 400 tr/min
  • Poids : 1 570 kg
  • Vitesse maxi : 250 km/h (limitée, ou 280 km/h en option)
  • 0 à 100 km/h : 4,5 s BVM, 4,3 s BV M-DKG (données constructeur)

> Pour trouver des annonces de BMW M2, rendez-vous sur le site de La Centrale.

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Avis Bmw Serie 2 F22 Coupe M

17,2 /20

Serie 2 F22 Coupe M (F22) COUPE M240IA XDRIVE 340 (2019)

Par §Ric484JF le 29/10/2022

Voiture très plaisante avec plusieurs modes de conduite permettant d’être très polyvalente- le mode sport se faire plaisir avec une voiture à la fois sûre et puissante et le mode sport + pour les pilotes. La consommation est raisonnable à 10 l pour un six cylindres de 340 cv La fiabilité de Bmw est toujours exemplaire et la connectivité et le son karman sont très bons. 2 petits points faibles - confort ferme même en mode confort ( mais c’est une voiture de sport) et le réglage électrique des sièges ( obligation d’avoir la portière ouverte pour reculer le siège) .

16,2 /20

Serie 2 F22 Coupe M (F22) COUPE M240IA 340 22CV (2019)

Par §did505Xe le 04/06/2022

BMW M240i M Performance : véhicule excessivement plaisant à conduire, voire à piloter lorsque les conditions s'y prêtent. Sonorité du six cylindres BMW envoûtante. Boite automatique hyper réactive. Mode de conduite "SPORT" jouissif. Excellent comportement routier, propulsion.Finition digne des premiums allemands, confort ferme mais normal pour une vraie sportive.Je recommande sans réserve ce modèle, surtout à l'heure des SUV et de la tendance qui semble inévitable de vouloir nous imposer des voitures électriques au look aseptisé et au poids démesuré.

19 /20

Serie 2 F22 Coupe M (F22) COUPE M 235IA 326 XDRIVE (2015)

Par §Phi063Nd le 23/04/2022

Après un 330ci j'ai craqué pour ce modèle 235i XDrive Performance modèle dit concession, en occasion, concession BMW, il avait 420000 km.La ligne compacte et agressive m'a séduit. Le minéral grau est discret et l'intérieur est superbement optionné avec le grand gps, le cuir, les sièges électriques chauffants, le carbone, les rétro automatiques, la fermeture des portes auto, la suspension pilotée, les phares xénon directionnels et adaptatifs...L'ensemble moteur/boîte est exceptionnel et le son particulièrement jouissif en mode sport. Les performances sont au rendez-vous et les quatre roues motrices contribuent à la sérénité quand on enfonce la pédale de droite (pédalier recouvert alu). La 330 semble bien modeste en comparaison.Je suis donc très heureux de cet achat dont je prends particulièrement soin. Aujourd'hui sa côte est stabilisée et elle fera un excellent young timer dans quelques années.Que du bonheur.La prise USB est très mal disposée et obligé a se contorsionner. Heureusement que le système Harmann Kardon possède un disque dur de 20Go et limite l'usage de cette prise.

17 /20

Serie 2 F22 Coupe M (F22) COUPE M 235I 326 (2016)

Par §Sup661qD le 25/07/2020

BonjourJe possède ce véhicule depuis 1an1/2.Je suis le deuxième propriétaire.Elle avait 19000km quand je l'ai achetée, elle en a maintenant 27000.Je suis plus moto que voiture mais cette 235i ce n'est que du bonheur à son volant car elle a son côté voiture de tout les jours(mode confort)et son côté joueuse (mode sport,ou sport+; la mienne est une propulsion.).La boite 8 est un régal et son 6 en ligne est top avec une sonorité superbe grâce au silencieux M performance(seule modif).Je peux vous dire que je suis parti pour la garder le plus longtemps possible!

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Forum Bmw Serie 2 F22 Coupe M

Par ze_cat le 25/03/2026 à 20:02

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