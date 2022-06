Comparatif vidéo - BMW Série 2 Active Tourer vs Mercedes Classe B : la revanche

Malgré le désamour des clients pour la carrosserie monovolume (- 50% en 10 ans), les deux firmes allemandes font mentir les chiffres. Le Série 2 active Tourer de BMW s’est vendu à environ 400 000 exemplaires depuis son lancement en 2014 alors que la Mercedes Classe B a conquis plus d’1,3 million de clients depuis 2005. On comprend pourquoi les deux marques persistent.

Le premier match organisé sur Caradisiac, lors du lancement de la troisième génération de Mercedes Classe B, en 2019, avait donné lieu a une victoire du modèle de l’étoile. Aujourd’hui, BMW renouvelle le Série 2 Active Tourer. L’opportunité pour le monospace bavarois de prendre sa revanche à l’occasion d’un match retour.

Voici deux monospaces compacts premium qui présentent la même volonté. Ne PAS ressembler à un monospace. Le Classe B emprunte une grande partie de son style à la Classe A avec sa large calandre flanquée d'optiques effilés, ses jantes de grande taille et ses flancs creusés. Cette finition « AMG Line » marque davantage cette volonté de dépoussiérer l’image vieillotte du monospace par la présence de jantes alliage 18’’, d’un kit carrosserie AMG et d’un châssis surbaissé.

Chez BMW c’est à peu près le même combat, les designers ont voulu donner au modèle une allure un peu plus « crossover » avec notamment l’arrivée d’une grande calandre comme sur le reste de la gamme, de poignées de porte intégrées et de feux avant et arrière affinés. Le résultat est très plaisant, notamment sur cette version « M Sport » mise en valeur par le splendide coloris optionnel « Bleu Portimao » (890 €).

Aspects pratiques : très très proches

Dans les deux cas, la présentation n’usurpe pas le statut premium. La qualité de fabrication est de haute volée à bord des deux modèles avec du cuir, des plastiques moussés et une sellerie de très bonne qualité. L’intérieur du Mercedes Classe B vieillit bien. Très bien même, sachant que 3 ans séparent nos deux concurrents. Cet intérieur a d’ailleurs servi de source d’inspiration à la nouvelle génération de Série 2 Active Tourer qui en reprend la double dalle numérique. Le bavarois plus récent prend dans ce domaine une longueur d’avance.

Mais un monospace, c’est avant tout un véhicule spacieux et pratique. Dans ce domaine, les deux rivaux jouent des coudes car ils présentent quasiment la même architecture en matière de modularité. À savoir une banquette arrière fractionnable 30/20/40, coulissante sur environ 15 cm, avec des dossiers inclinables et rabattables.

Le Série 2 Active Tourer se détache légèrement car il exploite un peu mieux les volumes. Cela se traduit par un espace un peu plus important aux jambes aux places arrière ainsi qu’un nombre de rangements supérieur et surtout plus astucieux. Citons à la volée, la nouvelle console centrale flottante, le vide-poches avec support de smartphone vertical équipé d’un chargeur à induction ou encore le plancher de coffre modulable. À ce propos, les contenances se talonnent dans les deux cas. Le volume de Mercedes Classe B oscille entre 455 et 1 540 litres, alors que celui du BMW Série 2 Active Tourer va de 470 à 1 455 litres. Des valeurs dans la moyenne de la catégorie qui suffiront, dans la majorité des cas, à un usage familial.

Pratique BMW Série 2 Active Tourer 218d BVA M Sport Mercedes Classe B 220d BVA AMG Linee Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 14,2 /20 13,8 /20 Explication des critères de notation

Budget : une mise de départ élevée

Les deux monospaces présentent des tarifs dignes de leur statut premium, au-delà des 40 000 €. Il faudra compter 41 000 € pour le BMW Serie 2 Active Tourer 218 d M sport et 40 499 € pour le Mercedes Classe B 220 d AMG Line. Au décompte des points niveau budget c’est statut quo. Les deux modèles essuient un léger malus (au maximum 170 €), ils consomment officiellement la même chose, soit environ 5 l/100 km selon le cycle WLTP pour un niveau de puissance équivalent de 150 ch. Leurs motorisations sont pourvues d’une chaîne de distribution sans nécessité de remplacement, leur décote sur le marché de l’occasion est identique et leurs coûts d’entretien/réparation élevés sont proches. Enfin ils sont tous deux garantis de façon basique, c'est-à-dire 2 ans kilométrage illimité. C’est donc un match nul question budget.

Budget BMW Série 2 Active Tourer 218d BVA M Sport Mercedes Classe B 220d BVA AMG Linee Coût d'achat















Bonus/malus















Consommation : données constructeur















Consommation : relevés Caradisiac















Courroie de distribution/chaîne















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 12,5 /20 12,5 /20 Explication des critères de notation

Rapport prix/équipement : un Série 2 Active Tourer plus généreux

500 € séparent les deux versions évaluées aujourd’hui. Cependant, le BMW Série 2 Active Tourer prend l’ascendant grâce à sa dotation de série particulièrement complète qui oblige le Classe B a passer par la case option pour revenir à niveau.

On pense aux suspensions pilotées facturées 1 200 €, à l’instrumentation numérique grand format (550 €), à l’affichage tête haute (1 200 €) et aux sièges avant électriques et chauffants vendus 1 200 €. Le monospace de l’hélice sort vainqueur facilement dans le domaine du rapport prix/équipement.