Comparatif vidéo - Renault Espace 6 VS Peugeot 5008 : qui sera le meilleur SUV 7 places ?

Commençons par évacuer d'entrée de jeu comme une sorte de frustration. Oui, pour nous, le nouvel Espace porte mal son nom. Le service marketing du constructeur au losange a tenu, coûte que coûte manifestement, à utiliser le patronyme "Espace" pour cette sixième génération, comptant probablement sur son aura pour attirer les clients.

Or, et personne ne pourra contredire ce constat, l'Espace 6 n'est qu'une version rallongée du SUV compact de la gamme, l'Austral. Sans presque aucune spécificité autre qu'une longueur supérieure de 21 cm, permettant de caser deux sièges supplémentaires et d'emporter 7 personnes, comme l'Espace en a toujours eu la possibilité. Mais vous allez le constater, rien n'en fait vraiment un véhicule plus distinctif, plus luxueux. Il n'y a même pas la moindre évolution de planche de bord pour le distinguer. Il aurait donc tout aussi bien pu s'appeler "Grand Austral"...

Le nouvel Espace, donc, change de catégorie. De monospace pur et dur avec les 4 premières générations, il avait déjà évolué en crossover avec la cinquième. Mais le voici devenu un véritable SUV. Ce faisant, il vient désormais affronter les Volkswagen Tiguan Allspace, et Skoda Kodiaq, mais surtout son unique rival français, le Peugeot 5008, ce qui donne notre confrontation du jour, statique pour le moment.

Ironie du sort, celui-ci est également devenu un SUV avec sa deuxième génération, après avoir été monospace avec la première. Décidément, les mutations de genre sont dans l'air du temps. Il est lui en fin de vie. Sorti en 2017, restylé fin 2020, il sera remplacé l'année prochaine par un tout nouveau modèle, mais il demeure une des meilleures ventes du marché des SUV, la meilleure vente et de loin de SUV à 7 places, et il a de beaux restes, ce grand félin.

L'Espace 6 est désormais un vrai SUV

L'Espace change donc de concept. Par rapport à l'Austral dont il dérive, il grandit de 21 cm en longueur, pour arriver à 4,72 m, et majore son empattement de 8 cm (2,74 m), au bénéfice de la longueur aux jambes des passagers de deuxième rangée. La banquette coulisse d'ailleurs désormais sur 26 cm au lieu de 16 sur l'Austral. La largeur reste à 1,84 m tandis que la hauteur est légèrement majorée, de 3 cm. Malgré cette augmentation de longueur, l'Espace 6 rend toujours 14 cm à la précédente génération. Renault promet cependant des cotes intérieures équivalentes. Ce qui en effet se vérifie à l'usage. Il faut dire que le précédent Espace était particulièrement étriqué par rapport à son gabarit.

La 3e rangée de siège, une option gratuite à souscrire à la commande, permet d'accueillir 2 passagers supplémentaires. L'accès n'est pas des plus aisé, c'est même très étroit d'accès, mais une fois installés, ils voyageront dans un niveau de confort acceptable s'ils font moins d'1m70, disposant de plus de porte-gobelets et de prises USB-c pour recharger leurs appareils électroniques.

Esthétiquement, le nouvel Espace est quasiment identique à l'Austral jusqu'aux portes arrière. On note simplement une calandre à lamelles verticales au lieu d'une calandre à damiers chromés. Et la poupe adopte de fausses prises d'air sur le bouclier. Le profil, grâce à l'empattement rallongé, garde un certain équilibre et évite le porte-à-faux interminable. Un bon point.

On restera cependant sur les mêmes impressions que pour le plus compact Austral, à savoir un style dans l'air du temps, mais sans effet waouh, sans originalité particulière. On notera d'ailleurs que l'Espace n'adopte pas la nouvelle signature lumineuse inaugurée par la Clio restylée, et c'est normal : c'est un Austral rallongé. Mais c'est dommage, cela lui aurait assuré une vraie personnalité.

Un 5008 qui ne s'en laisse pas conter

De son côté, le Peugeot 5008, malgré sa longueur inférieure (4,64 m), propose une habitabilité qui se rapproche de celle de son nouveau rival, grâce notamment à un empattement encore plus généreux (2,84 m) et se paye même le luxe de le supplanter au niveau de sa modularité, avec trois sièges indépendants, inclinables, rabattables et coulissants en deuxième rangée, contre une banquette en deux parties sur l'Espace (elle est aussi inclinable, rabattable et coulissante nous l'avons dit). Il lui est également supérieur au niveau du volume de coffre, quelle que soit la configuration des sièges (voir tableau ci-dessous).

Les deux sièges de 3e rangée sont eux aussi difficile d'accès, mais c'est plus aisé que dans l'Espace, et encore moins larges, car ce sont deux petits sièges séparés. Ils conviendront plutôt à des enfants ou de jeunes ados. Ils sont extractibles pour mettre le 5008 en configuration 5 places et gagner en volume de coffre. Un avantage, même s'il faut alors un lieu pour les stocker.

Esthétiquement, le 5008, malgré son âge, fait toujours preuve d'une certaine audace et d'un peu plus d'originalité que l'Espace, surtout depuis son restylage. Les feux de jour en forme de crocs, la calandre à damiers prolongée par des ailettes sous les feux, les ailes creusées, le hayon très vertical sont ses signes distinctifs. C'est lui aussi la version rallongée d'un autre modèle, le 3008, mais sa partie arrière s'en différencie assez nettement (le 3008 a un hayon beaucoup plus incliné). On remarquera que son seuil de coffre est bien plus bas que celui de l'Espace, renforçant encore les aspects pratiques.

Renault Espace Peugeot 5008 Longueur x Largeur x Hauteur 4,72 x 1,84 x 1,65 4,64 x 1,84 x 1,64 Volume de coffre de la version 5 places 581 à 777 dm3 selon position de la banquette 780 dm3 banquette avancée au maximum Volume banquette rabattue de la version 5 places 1 818 dm3 1 940 dm3 Volume de coffre de la version 7 places 477 à 677 dm3 selon position de la banquette 702 dm3 banquette avancée au maximum Volume de coffre banquette rabattue de la version 7 places 1 714 dm3 1 862 dm3 Volume de coffre en configuration 7 personnes 159 dm3 210 dm3

Des habitacles bien différents, mais agréables chacun à leur manière

Pénétrons maintenant aux places avant de ces deux concurrents. Dans l'Espace, ceux qui connaissent l'Austral ne seront pas dépaysés. Et pour cause : il reprend telle quelle la planche de bord de ce dernier, sans aucune modification. Encore une fois, on aurait apprécié quelque chose de plus distinctif pour le "flagship" de la marque.

Cela dit, la planche de bord de l'Austral a été louée pour sa modernité et sa qualité de réalisation. Les matériaux sont de bonne facture, les assemblages précis. Et le nouveau panneau d'instrumentation, inauguré par la Mégane électrique, baptisé "OpenR" produit toujours son petit effet. Il regroupe l'instrumentation numérique 12,3 pouces et l'écran du multimédia, vertical, de 12 pouces, sous une dalle en verre de type "Gorilla glass" antireflets et anti traces de doigts.

Le système multimédia en lui-même fonctionne sous Android et est fourni par Google. Il s'appelle OpenR Link, et il faut reconnaître qu'il séduit par son fonctionnement rapide, fluide, et bien plus ergonomique que les anciens systèmes Renault. Et on garde des commandes de clim physiques en dessous, bravo.

La sellerie en similicuir clair est une exclusivité (tout de même) de l'Espace, tout comme l'immense toit panoramique vitré, de plus d'un mètre carré. Mais qui ne s'ouvre pas.

Le 5008 un cran en dessous, mais se défend

Le Renault n'est pas le seul à reprendre la planche de bord de son petit frère. Le 5008 fait de même en reprenant celle du 3008. Et si elle accuse désormais 6 ans d'âge, elle n'apparaît pas datée pour autant. Le fameux "i-cockpit", son petit volant, son instrumentation haute, désormais 100 % numérique 12 pouces et son écran multimédia 10 pouces tourné vers le conducteur, font toujours leur effet. Et l'habitacle ne fait pas du tout daté dans son dessin.

La qualité des matériaux est un peu plus hétéroclite que dans l'Espace, mais bonne, tout comme les assemblages. On notera simplement qu'au niveau du système multimédia, le 5008 est désormais un peu en retard. Il est plus lent, les graphismes sont un peu anciens. Mais il fonctionne correctement. Le futur 5008 gommera ce défaut en adoptant le dernier système de Stellantis, vu sur la 308 ou la DS4 notamment.

Notre modèle du jour en finition GT avec sellerie cuir rouge optionnelle présente bien, et la luminosité de l'habitacle est assurée par un toit panoramique, certes plus petit que celui de l'Espace, mais qui s'ouvre.

Les motorisations : peu de choix

Au lancement, le nouvel Espace ne sera disponible qu'avec une unique motorisation. Celle de pointe. Un bloc full hybride de 200 ch, sur base du tout nouveau 3 cylindres 1.2 de la marque, qui développe 130 ch, couplé à un moteur électrique de 68 ch et un alternodémarreur de 34 ch. La transmission est assurée par une boîte à crabots dotée de 4 rapports thermiques et 2 rapports électriques. Avec les neutres, cela donne 15 combinaisons de rapports de vitesse possibles. Le 0 à 100 est annoncé en 8,8 s. et la vitesse maxi limitée à 175 km/h, comme toutes les nouvelles Renault.

Mais c'est surtout son efficience qui impressionne, du moins sur le papier. En effet, avec 4,6 litres aux 100 km annoncées, et des rejets de CO2 compris entre 104 et 108 g selon la finition, il évite tout malus.

Côté châssis, le nouvel espace reprend à son compte, mais uniquement en version haute de gamme Esprit Alpine ou Iconic, le système des quatre roues directrices de l'Austral, et de son prédécesseur.

Du côté du 5008, à peine plus de choix, et du classique thermique. Ne restent au catalogue que le 1.2 Puretech 130 ch essence, disponible au choix en boîte mécanique 6 vitesses ou automatique EAT8 8 rapports (6,2 et 6,7 litres respectivement), et le diesel 1.5 BlueHDI 130 uniquement disponible en EAT8 (5,7 litres/100). Avec son absence d'hybridation et ses rejets de CO2 compris entre 141 et 152 grammes, il ne peut de son côté éviter un malus compris entre 650 € et 1 761 €. Cela dit, même avec un gros déficit de puissance, les performances ne sont pas indigentes (0 à 100 en 10,2 s. pour le Puretech 130 EAT8, voire 9,9 s. en boîte manuelle, et 188 km/h en vitesse de pointe).

L'équipement : l'Espace est généreux

Le nouvel Espace sera disponible avec 3 niveaux de finition : Techno, Esprit Alpine (comme l'Austral) et Iconic. Dès l'entrée de gamme, il offre un ensemble de fonctions particulièrement fourni. Ainsi on trouve l'aide au parking avant, arrière et latérale, le maintien dans la voie, l'avertisseur de véhicule dans l'angle mort, l'avertisseur de véhicule quand on sort de son stationnement en marche arrière, la caméra de recul, les feux avant à LED adaptatifs, le freinage automatique d'urgence en marche avant, en intersection et en marche arrière, le sélecteur de modes de conduite multi-sense, le chargeur de téléphone par induction, la réplication de smartphone avec Apple Car Play et Android auto, la sono Arkamys, la navigation Google, la climatisation automatique bi-zone, l'accès main-libre, le hayon motorisé, le rétroviseur intérieur électrochrome, les 7 places, la sellerie mixte similicuir/tissu, les jantes alliage de 19 pouces.

La finition Esprit Alpine ajoute les roues arrière directrices, une sellerie mixte tissu/alcantara, un pack look plus sportif et des jantes de 20 pouces.

La finition Iconic offre en plus de la Techno les roues arrière directrices, les caméras 360°, le parking main-libre, le régulateur de vitesse adaptatif stop and go, les sièges électriques à mémoire et chauffants, le volant et le pare-brise chauffants, la sellerie cuir gris clair et les jantes alliage de 20 pouces diamantées.

En face, clairement, le 5008 ne peut aligner autant. Que ce soit en finition d'entrée de gamme Active pack, en milieu de gamme Allure pack ou en haut de gamme GT, sa dotation est inférieure (voir notre essai). Il ne se distingue que par la possibilité d'avoir en option la vision nocturne.

Les prix : chers, mais un bon rapport prix/équipement pour le Renault Espace

Bien sûr, avec un moteur hybride de 200 ch et un tel niveau d'équipement, l'Espace s'affiche à des tarifs consistants. L'entrée de gamme Techno est à 44 500 €, le milieu de gamme Esprit Alpine à 47 500 € et le haut de gamme Iconic à 49 500 €. C'est facialement bien plus cher que le 5008, dont la gamme débute à 38 120 €, et qui monte jusqu'à 48 770 €. Mais il est à la fois moins puissant, non électrifié, moins bien équipé, et il faut tenir compte des différents malus à ajouter.

Donc finalement, le rapport prix/équipement du nouvel Espace le rend tout aussi intéressant, malgré le montant du chèque à signer. Il sera par contre à n'en pas douter moins négociable que le 5008 en fin de carrière, sur lequel on peut facilement obtenir, même en ces temps de marché du neuf tendu, au moins 2 000 € de rabais.

LE BILAN

Sur le papier, les deux protagonistes du jour se retrouvent quasiment dos à dos. L'Espace est plus moderne au niveau des équipements et de son multimédia, mais plus cher aussi. En face, le 5008 ne démérite pas et est moins cher. L'Espace n'offre qu'un unique choix de motorisation, mais cette dernière est moderne, hybride, et consomme peu. Le 5008 offre le choix mais est moins puissant, moins performant et écope de malus à l'achat.

Par ailleurs, pour un Espace, le nouveau venu manque de sens de l'accueil, de modularité, alors qu'au contraire, le 5008 choie les familles, et propose un meilleur volume de coffre, dans un gabarit plus compacte et facile à garer.

Bref, chacun des deux possède des qualités et des défauts. Et il nous est franchement difficile de conseiller l'un ou l'autre, sur le papier. Peut-être que lors d'une nouvelle confrontation dynamique, on pourra plus facilement les départager. On sait l'Austral efficace sur la route, mais le 5008 est loin d'être manchot et a plus que de beaux restes.

Bref, ce qui est sûr, on persiste et signe, c'est que cet Espace aurait dû s'appeler Grand Austral. Pour nous, il ne respire pas suffisamment le luxe, ne se distingue pas suffisamment de l'Austral pour mériter le nom d'Espace. C'est dit, mais ça n'engage que nous.

