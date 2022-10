Comparatif vidéo - Renault Austral vs Peugeot 3008 : la fête est finie

La première expérience de Renault sur le marché des SUV compacts n’a pas été une franche réussite. Peu séduisant et sans réelle valeur ajoutée, le Kadjar a vécu l’ensemble de sa carrière dans l’ombre de son compatriote à qui tout a réussi, le 3008.

Renault compte bien refaire son retard. Pour ce faire, la firme au Losange est repartie de zéro en offrant à son modèle une nouvelle plateforme, de nouvelles motorisations et accessoirement un nouveau nom.

Bousculer une référence établie comme le 3008 ne sera pas mission facile. Elu voiture de l’année en 2017 et récompensé à de nombreuses reprises, la seconde génération du SUV de Peugeot a franchi le cap du million d’exemplaires. Une vraie success story qui sera renouvelée en 2023.

L’Austral n’a pas misé sur l’électrochoc visuel pour faire parler de lui. Pourtant, Renault s’est offert les services de Gilles Vidal, le papa du 3008. Malheureusement le projet étant trop avancé à son arrivée, le designer n’a pas eu l’occasion d’y glisser sa patte. Le SUV de Renault affiche une silhouette conventionnelle égaillée par ses rondeurs et quelques détails comme la signature lumineuse avant et arrière ou les plis de carrosserie sur les flancs ou le capot. Face à un 3008 pourtant âgé de 7 ans, l’effet Wahou n’est pas au rendez-vous. Le modèle de Peugeot restylé en 2020, conserve un pouvoir de séduction de très haut niveau.

Aspects pratiques : un Austral avec du volume et des arguments

À bord, c’est une autre histoire. Le combiné numérique en forme de L et la nouvelle interface, OpenR conçus en collaboration avec Google, font entrer l’Austral dans une ère de modernité. L’habitacle du 3008, lui accuse le coup malgré son dessin original et une qualité de fabrication vraiment excellente.

Le système multimédia d’ancienne génération et les graphismes datés ne peuvent plus faire illusion. Renault a fait grimper la finition d’une marche mais l’Austral n’atteint pas le niveau du 3008 qui affiche une présentation vraiment exceptionnelle. Les différences les plus flagrantes se situent au niveau des contreportes et de la boîte à gants. En revanche, l’agencement moins complexe de l’Austral facilite l’ergonomie comparé à un 3008 plus complexe. On pense notamment au i-cockpit, dont le volant masque l’instrumentation, selon votre position de conduite.

Avec ses 4,51 m, l’Austral est 7 cm plus long que le 3008. Cet avantage, il le met à profit de l’espace habitable. Il y a nettement plus de place pour voyager à bord du modèle de Renault et la modularité est plus poussée grâce à la présence d’une banquette arrière coulissante, inexistante à bord du 3008. Pour le coffre, aussi, l’Austral domine avec cette version hybride, offrant 500 litres de base contre à peine 395 litres pour le 3008, pénalisé par les batteries de sa motorisation hybride rechargeable. L’Austral prend l’avantage sur les aspects pratiques.

Budget : une 3008 toujours aussi cher

Il a beau accusé 7 ans de plus, le SUV de Peugeot n’a pas assoupli ses tarifs. Bien au contraire (Peugeot 3008 : à partir de 33 520 € / Renault Austral à partir de 33 400 €). Ces derniers sont dans tous les cas supérieurs à ceux du nouvel Austral à l’équipement plus moderne. Cet écart est encore plus flagrant sur les versions comparées aujourd’hui (Renault Austral Iconic Esprit Alpine E-Tech full hybride 200 ch : 44 900 €/ Peugeot 3008 Hybrid 225 GT Pack : 49 920 €) où il dépasse les 5 000 €. Cet écart s’explique naturellement par la différence de motorisations. Malgré le bonus de 1 000 €, une consommation mixte en carburant homologuée (Peugeot 3008 Hybrid 225 : 1,4 l/100 km/Renault Austral E-Tech Hybrid 200 : 4,6 l/100 km) plus intéressante et une meilleure valeur résiduelle, le 3008 ne comble pas ce surcoût, sachant que son entretien s’avère plus onéreux et qu’il est équipé d’une courroie de distribution qui nécessite un remplacement, alors que l’Austral non.

Equipement : de la nouveauté chez Renault

Le rapport prix/équipement est aussi à mettre au crédit du nouvel Austral ici en finition Esprit Alpine qui assomme le 3008 avec de série des technologies plus performantes à l’image du système OpenR Link, de la caméra 3D 360°, de la banquette arrière coulissante ou encore des 4 roues directrices. Malgré sa dotation complète, le SUV de Peugeot ne peut combler une différence de prix de plus 5 000 €, sachant qu’à ce niveau de prix Peugeot fait payer le chargeur embarqué de 7,4 kW.

Sous le capot, deux stratégies se font face. Quand le 3008 mise sur l’hybride rechargeable et les moteurs thermiques traditionnels, l’Austral fait l’impasse sur le diesel et concentre ses efforts sur des moteurs essence hybrides, non rechargeables dans un premier temps. Un sacré pari. C’est d’ailleurs un tout nouveau 3 cylindres 1.2 TCe développant 130 ch qui représentera le cœur de gamme. Ce dernier peut recevoir plusieurs niveaux d’hybridation et sera capable jusqu’à 280 ch de puissance cumulée sur la version rechargeable quatre roues motrices prévue pour 2024. Le 3008, a entamé sa mue vers l’hybride rechargeable dès 2019 proposant deux niveaux de puissance 225 ch comme ici et jusqu’à 300 ch en version 4 roues motrices.