Comparatif vidéo - BMW Série 2 Gran Coupé VS Mercedes CLA : concours d'élégance

Jusqu’à présent, le Mercedes CLA trimballait son élégante silhouette sans trop avoir à surveiller ses arrières. La marque à l’étoile avait visé juste. En proposant une carrosserie de coupe quatre portes unique sur le segment, elle a offert un boulevard vide à son dérivé de Classe A, succès à la clé. Pour cette deuxième génération, l’histoire ne risque pas de se répéter. Et pour cause, BMW s’est lancé à la poursuite du CLA avec une recette similaire.

Une base empruntée à la compacte Série 1, une ligne rallongée par un toit fuyant et des portes sans encadrement. Ce Série 2 Gran Coupé ne fait en réalité que reprendre à son compte le traitement opéré sur les plus grandes Série 4 et 8. Dès lors, la confrontation devenait évidente, le marché « offrant » enfin au CLA un concurrent digne de ce nom. Un match qui s’annonce donc serré, même si au final, chaque protagoniste affiche une personnalité bien distincte.

Aspects pratiques : au diable le rationnel

Si les modèles premium allemands ont rarement fait des aspects pratiques un argument de poids face à leurs équivalents généralistes, c’est encore plus vrai pour ces petits coupés, prêts à sacrifier encore plus sur l’autel du design. Si les Classe A et Série 1 – qui servent de matrice à nos deux protagonistes – ne sont déjà pas les références en la matière, l’allongement dont profitent ces variantes n’améliore en rien le bilan. L’empattement reste identique dans les deux cas et l’espace aux jambes sur la banquette arrière reste le même, c’est-à-dire moyen.

C’est la garde au toit qui en pâtit le plus, avec un pavillon très rapidement atteint par les plus de 1,70 m. Dès lors, laquelle s’en sort le mieux ? Difficile à dire. Les genoux respirent un peu plus dans la Mercedes, mais il est plus facile de s’y cogner la tête également. Mais pour obtenir ce résultat finalement similaire, la Mercedes CLA s’étale sur 4,69 m, soit 16 cm de plus en longueur (et 2 de plus en hauteur). Sa rivale à l’hélice optimiserait donc davantage son espace intérieur, malgré un coffre plus petit. Les soutes des Mercedes CLA et BMW Série 2 Gran Coupé font mieux que le modèle qui leur sert de base.

En revanche, elles ont troqué le pratique hayon pour une malle classique, moins accessible. Avec 430 l de chargement, la BMW en rend 30 à la Mercedes. Mais là encore, tout n’est pas qu’une simple question de volume. Dans la Série 2, l’ouverture est à la fois plus large, plus basse et le plancher de coffre réglable « efface » la marche au niveau du seuil.

Retour au premier rang, où nous retrouvons là encore dans les deux cas, des planches de bord bien familières. Deux ambiances très différentes qui permettront là aussi de créer le coup de cœur, ou non. Dans le CLA, l’aménagement plutôt original, moderne… et un rien bling-bling continue de faire son petit effet. Le double écran de deux fois 10,25 pouces du système MBUX impressionne toujours, le tout souligné par des aérateurs style turbine et rétroéclairés façon Vegas.

Le chrome est généreusement utilisé et le tableau de bord digital hautement personnalisable reste le mieux exécuté (encore faut-il appréhender le haut niveau de personnalisation). Restent quelques détails fâcheux comme le couvercle de la boîte à gant, franchement cheap, et quelques bruits de mobilier sur revêtement dégradé.Monter à bord du Série 2 Gran Coupé, c’est retrouvé un classicisme bon ton que la marque bavaroise a longtemps fait évoluer. La planche de bord est toujours orientée vers le conducteur, la position de conduite plus basse, et dans cette finition M. Sport, la jante du volant épaisse et les sièges plus enveloppants distillent une autre ambiance. En revanche, le tableau de bord digital est nettement moins « wouaw » et le système d’info divertissement plus compliqué à appréhender. Dans l’ensemble, la qualité perçue est un très léger ton au-dessus, et l’ergonomie profite davantage de cet aménagement somme toute plus conventionnel.

Pratique BMW Série 2 Gran Coupé 218i M Sport BVA7 Mercedes CLA180 AMG Line BVA7 Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Note : 11,3 /20 12,4 /20 Explication des critères de notation

Équipement : options chères et nombreuses dans les deux cas

Une fois n’est pas coutume, nous avons décidé de confronter ces deux chics allemandes avec leur moteur d’entrée de gamme. Pour la BMW 218i, il s’agit d’un petit trois-cylindres 1.5 de 140 ch. En face, la Mercedes CLA 180 embarque, elle, un quatre-cylindres (développé avec Renault), mais à la cylindrée moindre (1.3, 136 ch). À ces motorisations modestes sont couplées une boîte automatique et leur finition les plus hautes, à l’esprit plus sportif (M Sport pour BMW et AMG Line pour Mercedes).

Dans cette configuration, les tarifs sont très proches. Comptez 39 550 € pour le CLA et 39 800 € pour le Série 2 Gran Coupé. À ce tarif, et c’est heureux, les deux « offrent » : la caméra de recul avec l’assistant au parking, les feux Full LED, la navigation et l’infotainment sur écran tactile de 10 pouces et le démarrage sans clé. Pour tout le reste – qu’on est en droit d’attendre sur une voiture de ce standing – il faudra parcourir le long catalogue d’options. La « bonne nouvelle », c’est que les deux rivales appliquent là aussi des prix très similaires, voire identiques : 1 150 € pour le toit ouvrant panoramique, aux alentours de 1 300 € pour les sièges avant électriques et chauffants, 500 € pour les feux LED intelligents.

Si la Mercedes facture plus cher son régulateur de vitesse adaptatif (750 € contre 460 €), et son affichage tête haute (1 200 € contre 910 €), ce surcoût est compensé par ses aides à la conduite de série (freinage automatique d’urgence, lecture des panneaux, maintien de voie), facturés 760 € chez BMW. Étrangement, seul l'avertisseur d’angle de mort est chèrement estimé à 550 € chez Mercedes… Quelques équipements comme la connectivité smartphone avec la recharge par induction, ou l’installation Hi-Fi haut de gamme sont également en option, mais leurs tarifs là aussi se compensent. Au final, nos modèles d’essai s’affichent aux alentours de 45 000 €, les quelques dizaines d’euros d’écart étant « dilués » dans les offres de financement, mode d’achat privilégié pour ces modèles.

Rapport prix/équipements BMW Série 2 Gran Coupé 218i M Sport BVA7 Mercedes CLA180 AMG Line BVA7 Aides à la conduite















Conduite (liaisons au sol)















Confort















Multimédia















Style intérieur















Style extérieur















Note : 15,3 /20 16 /20 Explication des critères de notation

Budget : blanc bonnet, bonnet blanc

Prix catalogue très proches, équipement de série complété par une politique d’options semblable, cote soutenue au bout de trois ans… Votre portefeuille lui-même aura bien du mal à choisir. Et ce ne sont pas les « à côté » qui aideront à affiner votre choix. Dans les deux cas, ces coupés se situent dans la tranche neutre du malus écologique (tout comme les consommations), les garanties courent sur 24 mois (kilométrage illimité), et vous pourrez vous attendre à des tarifs ateliers costaud, peu importe l’enseigne choisie. Reste la négociation (très limitée), et les offres de financement les mieux adaptées à votre budget pour peser le pour et le contre. Des arguments rationnels qui ont décidément bien du mal à percer dans ce comparatif.