Essai - BMW Série 2 Gran Coupé : la carrosserie de trop ?

EN BREF Berline coupé Base de Série 1 A partir de 31 150 €

C’est bien connu le style est le domaine subjectif par excellence. Ainsi, lors de la découverte en studio de la Série 2 Gran Coupé, les personnes invitées dont je faisais partie étaient restées dubitatifs devant le dessin de la Série 2 Gran Coupé. Quelle ne fut donc pas notre surprise en apprenant que celle-ci avait été élue « plus belle voiture de l’année » lors du dernier Festival Automobile. Forcément cette récompense a beaucoup fait parler lors des essais et la poignée de journalistes sur place à cette occasion avaient toujours du mal à comprendre le vote. Au risque de me faire détester par bon nombre d’entre vous, je persiste à dire que cette Série 2 est très loin d'être la plus réussie des BMW. Ainsi, la face avant est très proche de la Série 1 avec une calandre composée des deux haricots élargis, mais ici légèrement plus bas tandis que les optiques sont très effilées avec une signature visuelle désormais bien connue. Certains traits typiques de la catégorie des coupés comme les vitres sans entourage ou la chute de pavillon prononcée sont ici présents. Finalement, c’est l’arrière, qui s’avère être la partie la moins réussie en raison d’un dessin plus complexe avec un jonc qui court sur toute la largeur en surplombant les feux très fins qui débordent sur les ailes à un peu à la manière de la Série 8. Cette présentation étant faite, on vous laisse juge.

Peu accueillante, notamment aux places arrière.

Autre sujet de controverse : l’habitabilité. Quand on prend place à l’intérieur d’une berline de 4,53 m, on s’attend à profiter d’une habitabilité digne de ce nom. Or ce n’est pas vraiment le cas. L’espace aux jambes est correct mais la place centrale est pénalisée par un tunnel de transmission imposant. Mais le principal grief vient de la garde au toit. Si vous mesurez plus de 1,75 m, impossible de garder la tête droite au risque de toucher le pavillon. Une Mercedes CLA fait mieux dans ce domaine. Même constat pour le coffre. Celui-ci offre un volume de chargement de 430 litres, soit 50 litres de plus que la Série 1. La CLA est plus généreuse avec 460 litres, mais attention, ces 30 litres de moins, sont également dus à une longueur plus courte, ce qui explique cette différence.

Très proche de la Série 1

Dans l’habitacle, les différences avec la Série 1 sont légères puisqu’il s’agit exactement de la même planche de bord, elle-même très proche de celle de la dernière Série 3, toujours légèrement orientée vers le conducteur. Elle se caractérise par un écran multimédia pouvant atteindre les 10 pouces tandis que l’instrumentation peut être 100 % numérique avec une graphique basique et pas forcément très clair. La présentation peut sembler traditionnelle mais la qualité des matériaux est irréprochable.