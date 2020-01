Plus belle voiture de l'année : voici la gagnante

Lancée début décembre, l'élection de la plus belle voiture de l'année a enfin rendu son verdict. Ce titre est attribué par le grand public, qui était invité à voter sur le Net. Six modèles (dont le prix de départ est sous les 60 000 €) étaient en compétition pour cette édition, les BMW Série 2 Gran Coupé, Ford Puma, Land Rover Defender, Mazda 3, Mercedes CLA et Peugeot e-208.

Au cours des premiers tours, le Defender, le Puma puis la CLA ont été mis hors jeu. Restait le vote final, clos il y a quelques jours, et dont le résultat a été donné lors de la soirée d'inauguration du Festival Automobile International, à Paris. Et la gagnante est donc la BMW Série 2 Gran Coupé.

Elle prend la suite de la Peugeot 508, gagnante en 2019. C'est un plébiscite, puisque ce modèle a eu plus de la moitié des voix en finale (53,32 %), distançant largement les e-208 (26,45 %) et Mazda 3 (20,22 %). La Série 2 Gran Coupé est le premier coupé quatre portes compact de BMW. Dérivé de la dernière Série 1, il rejoindra les concessions de la marque d'ici quelques semaines. La dernière victoire de BMW pour ce prix remontait à 2011 avec la Série 3.

Au cours de la soirée, de nombreux prix ont été remis, cette fois suite au vote d'un jury de professionnels.