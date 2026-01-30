La mort de Jean Bugatti et la Seconde Guerre Mondiale ont empêché la superbe Bugatti Type 64 d’exister

Hélas, aucune Bugatti Atlantic à se mettre sous la dent au salon Rétromobile 2026. Il y a deux ans, le rendez-vous parisien m’avait pourtant permis de contempler pour la première fois de ma vie une Bugatti Type 57 SC Atlantic de mes propres yeux. Même s’il s’agissait d’un exemplaire à l’historique très contesté, détruit dans un grave accident au siècle dernier puis reconstruit à plusieurs reprises avec des pièces douteuses, c’était une occasion extraordinaire de pouvoir observer les lignes de ce que je considère comme la plus belle voiture de tous les temps.

Mais faute D’Atlantic ou même d’Atalante, le salon Rétromobile 2026 montre une autre Bugatti assez fascinante. Une Bugatti accablée par la fatalité, qui n’a jamais pu marquer l’histoire à cause d’un enchaînement malheureux de tragédies.

La Type 64, une nouvelle lignée tuée par le destin

Amenée à Paris par le Musée National de l’Automobile à Mulhouse, la Bugatti Type 64 a été conçue à partir de 1938 par Antonio Pichetto et Jean Bugatti. Comme le rappellent les spécialistes de News d’Anciennes, elle mesure 5,3 mètres de long et possède un huit cylindres en ligne de 4,4 litres de cylindrée, développant 170 chevaux, basé sur le moteur des Type 50B de compétition.

Cette Type 64 devait prendre la succession de la lignée des Type 57, avec un développement déjà bien avancé en 1939. Hélas, il a été contrarié par la mort de Jean Bugatti le 11 août de la même année, tué au volant d’une Type 57G. Puis, quelques jours plus tard, l’invasion de la Pologne par l’Allemagne a poussé Bugatti à l’abandonner totalement. Il faudra ensuite attendre 1951 pour voir une nouvelle Bugatti arriver auprès des clients, la Type 101. La Type 64 n’aura jamais survécu à ces tristes événements.

Moins belle que la Type 57, mais…

Pas aussi fine que la Type 57, la Type 64 donne tout de même l’impression d’une voiture extraordinairement racée. Surtout, elle aurait pu déboucher sur des variantes de carrosserie aussi musclées et athlétiques que la fameuse Atlantic. L’exemplaire exposé à Rétromobile, le seul authentique (numéro de châssis 64001), est aussi « dans son jus » ce qui le rend d’autant plus impressionnant à observer.

Bref, ne manquez pas la très jolie exposition consacrée aux Bugatti sur ce salon comprenant la type 64 en plus d’autres exemplaires ô combien intéressants à découvrir. D’ailleurs, il y avait aussi de belles Bugatti dans les rues de Paris quelques heures avant l’ouverture du salon Rétromobile…