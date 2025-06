Après l'échec des 24 Heures du Mans, BMW remporte les 24 Heures du Nürburgring

La course des 24 Heures du Mans 2025 semblait bien partie pour Bmw le week-end dernier : ses protos Hypercar figuraient dans le top 10 et affichaient un bon rythme, alors que sa M4 GT3 jouait les premières places dans sa catégorie.

Hélas, les choses ont mal tourné le dimanche : les deux protos Hypercars ont connu des problèmes de fiabilité qui les ont rejetés dans les profondeurs du classement. Même chose pour la M4 GT3 alors qu’elle visait la victoire de sa catégorie, alors qu’une autre M4 GT3 a été mise hors course par un choc avec un malheureux lapin sur le circuit !

La revanche dans l’enfer vert

Mais ce lundi, les communicants de BMW Motorsport peuvent sourire. C’est bien une M4 GT3 qui a remporté l’édition 2025 des 24 Heures du Nürburgring. La voiture du Rowe Racing pilotée par Kelvin van der Linde, Raffaele Marciello, Jesse Krohn et Augusto Farfus a été déclarée vainqueur après le sacre en 2024 d’une Audi R8 et d’une Ferrari 296 GTB en 2023.

Elle n’a pas franchi la ligne d’arrivée en tête

En revanche, cette M4 GT3 n’a pas franchi la ligne d’arrivée de l’épreuve en tête. C’est la Porsche 911 GT3 R de Kévin Estre, Ayhançan Güven et Thomas Preining qui a fini la course en première position devant la BMW. Mais la Porsche a été pénalisée par l’organisation après un contact contre une Aston Martin GT4 lors d’un dépassement. Elle a été jugée responsable de l’accident qui a mis l’Anglaise sur le toit et en conséquence, elle a pris une pénalité de 1 minute et 40 secondes ce qui l’a rétrogradée en seconde position dans le classement final.

L’accident en question est justement assez difficile à apprécier : est-ce que la Porsche était seule en tort ou peut-on considérer que le pilote de l’Aston Martin de catégorie différente, qui est loin de faciliter le dépassement ici, a également sa part de responsabilité ? L’équipe de la Porsche Manthey a fait appel, mais il a été rejeté.