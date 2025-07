La concurrence : le Tesla Model Y dans le viseur

Nombreuses sont les marques qui disposent aujourd’hui d’un SUV familial dans leur gamme. On peut ainsi citer Peugeot avec son e-5008, Skoda avec son Enyaq, Volkswagen son ID.4, sans bien évidemment oublier le Tesla Model Y. Mais attention, peu peuvent rivaliser avec la puissance de notre modèle d’essai qui avoisine les 600 ch. Finalement, il n’y a que le modèle américain Grande Autonomie à transmission intégrale (52 990 €) qui s’impose comme le seul vrai rival.

À retenir : une alternative intéressante

Si la version Brabus, peut sembler trop radicale et en attendant les versions plus populaires (petite batterie et propulsion), cette Summit Edition peut représenter une bonne recette pour ceux qui recherchent un SUV électrique avec une petite touche baroudeuse. Au-delà de son style tranché, c’est surtout son autonomie, ses capacités de recharge, sa technologie embarquée et son habitabilité qui peut séduire une clientèle familiale.

Caradisiac a aimé

L’habitabilité arrière

Le contenu technologique

La puissance de recharge

La présentation intérieure très moderne

Le confort Caradisiac n'a pas aimé Le poids trop élevé

Le volume de coffre petit

Quelques mouvements de caisse.